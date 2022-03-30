YAŞAM
30 Mart 2022 - 21:10

Yaşlı kadının talihsiz ölümü

Tokat'ta evinin camlarını silen talihsiz kadın kadın, bir anda dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

YAŞAM
30 Mart 2022 - 21:10
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Yaşlı kadının talihsiz ölümü
Tokat'ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Şerife Altun adlı talihsiz kadın 10'uncu katta bulunan dairesinde temizlik yapmaya başladı.




Evinin camlarını silen Altun,camı sildiği anlarda bir anda  dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü.10. katta bulunan evinden aşağı beton zemine çarpan talihsiz kadın orada hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze morga kaldırılırken mahalle sakinleri yaşananları üzgün gözlerle takip etti.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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