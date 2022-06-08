Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı

Derya Yanık Haziran ayı için yaşlı aylık ödemesi ve engelli aylıkları için hesaplarına bakmalarını duyurdu. Haziran ayı için yapılan ödemede 837 milyon lira yaşlı aylık ödemesine, ortalama olarak 662 milyon lira engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada,