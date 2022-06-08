EKONOMİ
08 Haziran 2022 - 13:09

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayı için 1 milyar 499 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığı bilgisini verdi. İşte Derya Yanık’ın konu ile ilgili yaptığı açıklamalar haberimizin içeriğinde yer almaktadır.

EKONOMİ
08 Haziran 2022 - 13:09
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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı
Derya Yanık Haziran ayı için yaşlı aylık ödemesi ve engelli aylıkları için hesaplarına bakmalarını duyurdu. Haziran ayı için yapılan ödemede 837 milyon lira yaşlı aylık ödemesine, ortalama olarak 662 milyon lira engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada,
‘’Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık.’’ Dedi.
Derya Yanık engelli ve yaşlı aylıklarının yattığını duyurdu
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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