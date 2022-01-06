EKONOMİ
06 Ocak 2022 - 12:02

Yaşlı ve engelli maaşlarında önemli gün! Bugün hesaplara yatırıldı..

2022 yılı Ocak ayı yaşlı ve engelli maaşları bugün hesaplara yatırıldı.

EKONOMİ
06 Ocak 2022 - 12:02
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Yaşlı ve engelli maaşlarında önemli gün! Bugün hesaplara yatırıldı..
Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli vatandaşlarını ilgilendiren bir haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuruldu. Yanık, bu aya ait maaşların bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.




Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli maaşı alan hak sahiplerine müjdeli bir haber paylaştı. Bakan Yanık, ocak ayına ait 640 milyon TL tutarındaki yaşlı aylığı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığı ve devletin bu kapsamda da yaklaşık 495 milyon TL'de engelli aylığı ödemesi yaptıklarını söyledi.  



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