Yasmek Kursları Yeni Dönem Eğitimleri Başlıyor













Bağlarbaşı, Bayraktepe, Gaziosmanpaşa, İsmetpaşa ve Paşakent mahallelerinde bulunan YASMEK merkezlerinde ücretsiz verilen kurslarda, hazır giyim, mefruşat, iğne oyası, el nakışı ve pilates eğitimleri verilecek.YASMEK merkezlerinde usta öğretici ve eğitmenler tarafından verilecek kurslara katılım için 2-15 eylül tarihleri arasında kayıt yaptırılabilecek. Kurslara kayıtlar, 'www.yalova.bel.tr' üzerinden de yapılabiliyor. Kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ise 0226 811 50 00 - (1616) numaralı telefonu arayabileceği bildirildi.