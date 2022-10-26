MAGAZİN
26 Ekim 2022 - 11:42

Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit'ten aşk sürprizi!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızıYasmin Erbil'in yeni bir aşka başladığı iddia ediliyor. Yasmin Erbil'in Survivor'da geçtiğimiz sezon yarışan Yiğit Poyraz ile romantik bir ilişki içinde olduğu öne sürüldü.

MAGAZİN
26 Ekim 2022 - 11:42
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Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit'ten aşk sürprizi!


Yasmin Erbil, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyunculardan Nergis Kumbasar'ın evliliğinden olma Yasmin Erbil, yaptığı her paylaşım ve açıklamayla adından sürekli söz ettiriyor. Aşk hayatında her zaman ön planda olmayı seven Erbil'in yeni bir aşka doğru yelken açtığı söyleniyor.

Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit

YASMİN ERBİL'İN SEVGİLİSİ SURVİVOR YARIŞMACISI ÇIKTI



Bir süredir hayatında kimsenin olmadığı biline Yasmin Erbil'in sevgilisinin Survivor yarışmacısı çıktığı söylendi. Yasmin'in Instagram hesabından paylaştığı ve içinde Yiğit Poyraz'ın olduğu video kısa sürede viral olurken, Erbil'in kısa sürede videoyu hesabından yok ettiği görüldü.

Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit

Yasmin Erbil, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı cesur ötesi pozlarla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Yasmin Erbil artık özel hayatında da ön planda.

Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit

Yasmin Erbil'in Survivor yarışmacısına aşık olduğu söyleniyor. Yasmin Erbil'in Survivor 2021 yarışması ikincisi Yiğit Poyraz ile romantik bir ilişki içinde olduğu iddia edildi. Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil'in birlikte çok zaman geçirdikleri ve ilişkilerini de gözlerden uzak yaşadıkları söylentileri var.

Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada fenoman olarak bilinen Ala Tokel ile ilişkisine son veren Yiğit Poyraz'ın, hayatında biri olup olmadığını merak ediliyordu. Yasmin Erbil'in ise dün akşam Instagram hesabından Yiğit Poyraz'ın olduğu bir hikaye paylaştığı görüldü. Yasmin Erbil, videoyu paylaştıktan çok kısa süre sonra kaldırdığı anlaşıldı. Erbil'in bu hareketi ise Yiğit ile olan aşkını saklamayı tercih ettiği şeklinde yorumlandı.

Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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