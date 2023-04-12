MAGAZİN
12 Nisan 2023 - 17:17

Yasmin Erbil'in dekolte takıntısı geçmiyor! Elbisesindeki fermuarı açtıkça açtı..

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, dekoltenin bir kısmını ortaya çıkarmak için elbisesinin fermuarını indirdi.

MAGAZİN
12 Nisan 2023 - 17:17
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Yasmin Erbil'in dekolte takıntısı geçmiyor! Elbisesindeki fermuarı açtıkça açtı..
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Cinsel tacizden yargılaması devam eden Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergiz Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, tüm gününü neredeyse sosyal medya paylaşımları yaparak geçiriyor.

Yasmin Erbil'in dekolte takıntısı geçmiyor



27 yaşındaki Yasmin Erbil, son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı dekolteli paylaşımlarda adından oldukça fazla söz ettiriyor. Yasmin Erbil, aynı zamanda sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Yasmin Erbil'in dekolte takıntısı geçmiyor

SON POZUYLA ORTALIĞI YAKTI GEÇTİ

Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile bir kaç aydır aşk yaşayan Yasmin Erbil, sevgilsiyle doğum gününde dudak dudağa verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Farklı kıyafetlerle pozlar paylaşan Erbil, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı son pozuyla gündeme geldi.

Yasmin Erbil'in dekolte takıntısı geçmiyor

Yasmin Erbil kendinden emin elbisesinin fermuarını açtı ve dekoltesiyle hayranlarını büyüledi. Erbil'in kızı yüzüne masseter botoksu (çene botoksu) yaptırdığını ancak dudaklarında hiçbir şey olmadığını itiraf etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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