Yasmin Erbil'in dekolte takıntısı geçmiyor! Elbisesindeki fermuarı açtıkça açtı..













SON POZUYLA ORTALIĞI YAKTI GEÇTİ

Cinsel tacizden yargılaması devam eden Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergiz Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, tüm gününü neredeyse sosyal medya paylaşımları yaparak geçiriyor.27 yaşındaki Yasmin Erbil, son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı dekolteli paylaşımlarda adından oldukça fazla söz ettiriyor. Yasmin Erbil, aynı zamanda sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile bir kaç aydır aşk yaşayan Yasmin Erbil, sevgilsiyle doğum gününde dudak dudağa verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Farklı kıyafetlerle pozlar paylaşan Erbil, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı son pozuyla gündeme geldi.Yasmin Erbil kendinden emin elbisesinin fermuarını açtı ve dekoltesiyle hayranlarını büyüledi. Erbil'in kızı yüzüne masseter botoksu (çene botoksu) yaptırdığını ancak dudaklarında hiçbir şey olmadığını itiraf etti.