Yastık altında altın biriktirenler bu haber size: O tarihi bekleyen altın zengini olacak!







ALTIN YATIRIMCILARINA ÇARPICI UYARILAR







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında altın piyasasında yaşanan hareketlilik yer alıyor. Peki altın almak için en doğru tarih hangisi? İslam Memiş altın yatırımcılarını hangi konuda uyardı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş altın yatırımcısı ve altın almak isteyen vatandaşları sık sık uyarmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı vatandaş elindeki altını tutmak ve satmak konusunda kararsız kalıyor. İslam Memiş ise altın yatırımcılarına beklemeleri ve sabretmeleri gerektiğini söyledi. Memiş'in açıklamalarına göre altın fiyatlarındaki zirvenin Temmuz ayında yaşanması bekleniyor. Altın almak isteyen insanlar için önemli avantaj sağlayacak zamanların Nisan ayı olduğunu belirten Memiş Mayıs ayından itibaren rekorların gelmeye başlayacağını belirtti.Aynı zamanda gram altının düşmeye başlama sürecinin kısa süreceğini ve yükselmeye tekrar geçeceğini belirtti. Altın talebinde yaşanan hareketlilik son zamanlarda yaşanmaya devam ediyor. Gram altın bir haftayı düşüşlerle kapatırken bir haftayı yükselişlerle kapatmaya devam ediyor. İslam Memiş ise altın yatırımcısı vatandaşın uzun vadede sabırlı olması gerektiğini söylüyor.