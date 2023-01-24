EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 23:59

Yastık altında altını olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı: Dinlemeyen başını taşlara vuracak! Altını olanlara kritik uyarı!

Elinde altını olanları yakından ilgilendiren uyarılar geldi. Yılın ilk ayı henüz tamamlanmamışken ons altında yükseliş dikkatleri çekti. Rekor seviyelere doğru giden altın fiyatlarında uzman isimlerden açıklamalar geldi. Yastık altında altını olanlar b haber size.

EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 23:59
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Yastık altında altını olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı: Dinlemeyen başını taşlara vuracak! Altını olanlara kritik uyarı!


Son bir hafta içerisinde altın fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken 1900 dolar seviyesinde yükseliş görüldü. Gram altında ki rekor seviyelerinin altına gerileme yaşanırken değer kayıpları başladı. 1.146 TL'den satışı yapıldı. Yüzde 1'lik değer kaybıyla işlem gören altın fiyatlarıyla beraber uzmanlarda dur uyarısı geldi.

ASIL YÜKSELİŞLER ÇOK YAKINDA

2023 yılıyla beraber ons altın fiyatlarındaki yükseliş beklenmeyen seviyelere gelirken piyasalarda ki uzmanlar ise yılın ikinci yarısında fiyat değişikliklerinin daha yüksek olacağına vurgu yaptı. Piyasalara yönelik uzmanlığı bulunan Zafer Ergezen yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Alım seviyesini takip eden ons altın gerçek yükselişinin asıl yılın ikinci döneminde olacağına vurgu yaptı.



24 ocak altın fiyatları

24 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış:1.163 TL

Satış:1.173 TL

Çeyrek altın

Alış:1.899 TL

Satış:1.938 TL

Cumhuriyet altın

Alış:7.821

Satış:7.900 TL

Yarım altın

Alış:3.800 TL

Satış:3.878 TL

Tam altın

Alış:7.679 TL

Satış: 7.757

Reşat altın

Alış:7.662

Satış:7.740 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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