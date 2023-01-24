Yastık altında altını olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı: Dinlemeyen başını taşlara vuracak! Altını olanlara kritik uyarı!







ASIL YÜKSELİŞLER ÇOK YAKINDA







24 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Çeyrek altın

Cumhuriyet altın

Yarım altın

Tam altın

Reşat altın

Son bir hafta içerisinde altın fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken 1900 dolar seviyesinde yükseliş görüldü. Gram altında ki rekor seviyelerinin altına gerileme yaşanırken değer kayıpları başladı. 1.146 TL'den satışı yapıldı. Yüzde 1'lik değer kaybıyla işlem gören altın fiyatlarıyla beraber uzmanlarda dur uyarısı geldi.2023 yılıyla beraber ons altın fiyatlarındaki yükseliş beklenmeyen seviyelere gelirken piyasalarda ki uzmanlar ise yılın ikinci yarısında fiyat değişikliklerinin daha yüksek olacağına vurgu yaptı. Piyasalara yönelik uzmanlığı bulunan Zafer Ergezen yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Alım seviyesini takip eden ons altın gerçek yükselişinin asıl yılın ikinci döneminde olacağına vurgu yaptı.Alış:1.163 TL Satış:1.173 TLAlış:1.899 TL Satış:1.938 TLAlış:7.821 Satış:7.900 TLAlış:3.800 TL Satış:3.878 TLAlış:7.679 TL Satış: 7.757Alış:7.662 Satış:7.740 TL