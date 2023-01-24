Son bir hafta içerisinde altın fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken 1900 dolar seviyesinde yükseliş görüldü. Gram altında ki rekor seviyelerinin altına gerileme yaşanırken değer kayıpları başladı. 1.146 TL'den satışı yapıldı. Yüzde 1'lik değer kaybıyla işlem gören altın fiyatlarıyla beraber uzmanlarda dur uyarısı geldi.
EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 23:59
Yastık altında altını olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı: Dinlemeyen başını taşlara vuracak! Altını olanlara kritik uyarı!
Elinde altını olanları yakından ilgilendiren uyarılar geldi. Yılın ilk ayı henüz tamamlanmamışken ons altında yükseliş dikkatleri çekti. Rekor seviyelere doğru giden altın fiyatlarında uzman isimlerden açıklamalar geldi. Yastık altında altını olanlar b haber size.
EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 23:59