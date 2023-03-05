Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! Selçuk Geçer akılları karıştıran rakamı verdi! Doları olanlara kritik açıklamaları ünlü ekonomist Selçuk Geçer yaptı. Dolar yatırımcıları, parasını dolara yatıranlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar öngörüleri çok konuşulacak. Pek çok yatırımcının ve piyasa takipçisinin merakla beklediği açıklamalar para politikaları uzmanı Geçer'den. İşte tüm detaylar...
DOLARI OLANLAR YAŞAYACAK!Türk parası hızla değerini kaybediyor ancak dolar da Türk parasının karşısında bir hayli bir yükseliyor. Durum böyle olunca da kimse parasını TL olarak tutmak istemiyor. Herkes parasını dolara ya da başka bir yatırım aracına yatırıyor. Haliyle de piyasaları takip edenlerin sayısı bir hayli fazla oluyor. Döviz piyasaları ve değerli madenleri ileriki süreçlerde neler bekliyor, düşecek mi yükselecek mi soruların sonu gelmek bilmiyor. Böyle durumlarda insanların yardımına ünlü ekonomi uzmanları, yatırım tavsiyecileri ve para politikaları uzmanları geliyor. Bu kişilerden biri de hiç şüphesiz Selçuk Geçer'dir. Ekonominin nabzını sürekli olarak kontrol eden Geçer'den yatırımcılara önemli uyarılar ve açıklamalar geldi. İşte o ayrıntılar...
Selçuk Geçer'e göre önümüzde süreçlerde dolar hızlı bir yükseliş içine girecek. Türk parasında sıcak para akışının durma noktasına geldiği ve bu durumun dolara etki edeceğini açıklayan Geçer'e göre iki haftalık sürece işaret etti. Sıcak para akışı tükendiği için dolar önümüzde bir iki haftalık süreç içerisinde 24 ve 25 TL olacak. Bu süreçte doları olanların acayip kar edeceğini vurgulayan Geçer, doların iyi bir yatırım aracı olduğunu da söyledi. Tahminlerin yükselişi gösterdiğini belirten Geçer, dolar yatırımcılarının önümüzde süreçlerde epey bir kar edeceklerini de vurguladı. Türk parasının dolar karşısında duruşunun olmadığını ve Türk parasının hızla değer kaybettiğini açıklayan Geçer'e göre dolar iki hafta sonra 25 TL olacak.