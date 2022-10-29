Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı: O tarihte rekor kıracak

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında altın fiyatları yukarı yönlü hareket gösterdi. Altının kader günü ise 2 Kasım’da yapılacak FED’in faiz toplantısı olacak. FED’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken dolar geriliyor ancak altın tam tersine yükselişe geçiyor. Her yorumuyla olay yaratan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini ifade ederek gram altında rekor için tarih verdi.
Dolar/ Euro dengesi bozuldu: Euro çıkış yaptı
Dolar ve altın piyasaları heyecanla takip edilirken, uluslararası ekonomilerde yaşanan gelişmeler Türkiye’yi de doğrudan etkiliyor. Dolarda gerileme devam ederken aynı zamanda yavaş yavaş toparlanma izlenimi de veriyor.
Dolar endeksi daha önce rekor kırmıştı fakat bu kez 110 seviyesinin altına gerileyerek piyasalardaki dengeyi bozdu. Doların altı para birimine karşı performans sergileyen endeks, 109,5’e düşerek Eylül ayından bu yana en alt seviyeyi gördü. Daha önce ise son 20 yılın zirvesine çıkarak 114’e ulaşmıştı. Bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları da etki altına girerek yükseliş sezonunu başlattı. Önceki gün 1000 TL’yi test eden gram altın, hafif gerilemelerle devam ediyor.