EKONOMİ
29 Ekim 2022 - 17:06

Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı: O tarihte rekor kıracak

Altın fiyatlarıyla ilgili gelişmeler takip edilirken İslam Memiş'ten yeni açıklama geldi. İslam Memiş, gram altının yükselişe geçeceği tarihi açıkladı.

EKONOMİ
29 Ekim 2022 - 17:06
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Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı: O tarihte rekor kıracak


Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında altın fiyatları yukarı yönlü hareket gösterdi. Altının kader günü ise 2 Kasım’da yapılacak FED’in faiz toplantısı olacak. FED’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken dolar geriliyor ancak altın tam tersine yükselişe geçiyor.

Her yorumuyla olay yaratan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini ifade ederek gram altında rekor için tarih verdi.

Dolar/ Euro dengesi bozuldu: Euro çıkış yaptı



Dolar ve altın piyasaları heyecanla takip edilirken, uluslararası ekonomilerde yaşanan gelişmeler Türkiye’yi de doğrudan etkiliyor. Dolarda gerileme devam ederken aynı zamanda yavaş yavaş toparlanma izlenimi de veriyor.

islam memiş altın

Dolar endeksi daha önce rekor kırmıştı fakat bu kez 110 seviyesinin altına gerileyerek piyasalardaki dengeyi bozdu. Doların altı para birimine karşı performans sergileyen endeks, 109,5’e düşerek Eylül ayından bu yana en alt seviyeyi gördü. Daha önce ise son 20 yılın zirvesine çıkarak 114’e ulaşmıştı.

Bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları da etki altına girerek yükseliş sezonunu başlattı. Önceki gün 1000 TL’yi test eden gram altın, hafif gerilemelerle devam ediyor.

FED’in faiz kararı fiyatlandı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasaya ilişkin değerlendirmelerinde, Euro/ dolar paritesinde 1-02 ve 1-03 bandına kadar bir toparlanma olacağını öngörürken, haftaya açıklanacak FED’in faiz kararının çoktan fiyatlandığını söyledi.

Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Chritine Legarde’nin enflasyonu bastıracakları yönünde olumlu konuşmalarının gerçeği yansıtmadığını ancak dolar bazında bir gerilemenin söz konusu olabileceğini aktardı.

islam memiş altın

Gram altında rekor için tarih verdi

Ünlü analist İslam Memiş, şu an altın fiyatlarında dip seviyelerin test edildiğini söyledi. Daha önce televizyon ekranı ve Kapalıçarşı piyasası arasında büyük bir fark olduğuna değinen Memiş, bu kez aradaki farkın neredeyse eşitlendiğini ifade etti.

Altın piyasalarında dip seviyelerin çok kısa bir süre daha devam edeceğini, ons altında 1500 dolardan 2200 dolara kadar beklentilerin olduğunu söyleyerek gram altın için tarih verdi.

İslam Memiş’in tahminlerine göre, gram altın kasım ayında yeniden rekor seviyeye çıkarak 1000 liranın çok üst seviyelerini görebilir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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