Yastık altında TL biriktirenler dikkat! Paranız servet sahibi yapacak... İslam Memiş servet kazandıracak formülü açıkladı!

İslam Memiş, bir finans analisti olarak "Bu hafta neleri takip etmeliyim?" başlıklı bir video yayınladı ve yaz ayları için yatırım öngörülerini paylaştı. Memiş'in öngördüğü yatırım aracı yüksek getiri sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca, Memiş gram altın ve gümüş ile ilgili uyarılarda da bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN 'YAZ' TAHMİNİ GELDİ: 'ELİNİZDE TL'NİZ VARSA DİKKAT! GETİRİSİ FAZLA OLACAK'İslam Memiş, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti ve yaz ayları için yatırım yapacak olanların dikkat etmesi gereken konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ UYARISI
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Gram altın fiyatının 1128 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bu hafta için 1130-70 lira aralığını takip edeceğini söyledi. Memiş, orta ve uzun vadede rekor beklentilerinin devam ettiğini ve yaz aylarında yükselişlerin görüleceğini ifade etti. Gümüş onsunda 21.50 direnç ve 20.80 desteği olduğunu belirten Memiş, gümüş gramının ekranlarda 12.91 lira seviyesinde olduğunu ancak serbest piyasalarda 13 lira üzerinde fiyatlamaların olduğunu söyledi. Bankalarda ise 14-15 lira seviyesinden satışların gözlemlendiğini belirtti.