Yatağan’da seyir halindeki otomobil küle döndü

Yangın, Muğla'nın Yatağan ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Milas-Yatağan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ADJ 369 plakasına sahip otomobil hareket halinde iken belli olmayan bir nedenle alev aldı. Yanan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Ekipleri yoğun çabası ile yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yangında ölen yada yaralanan olmadı.