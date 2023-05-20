Yatağın hangi tarafına yattığınız kim olduğunuzu ortaya çıkarıyor! Sizin bile bilmediğiniz sırlar açığa çıkyor







UYUMA ŞEKLİNİZ KİŞİLİĞİNİZİ BELİRLER







İnsanlar birçok farklı pozisyonda uyumaya alışıyor ve farklı türlerde yattıkları zaman uykuya dalamıyorlar. Peki yatma şeklinizin kişiliğinizi belirlediğini biliyor muydunuz? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Araştırmaya göre sol tarafında uyuyan insanların sol beyinli olduğu ve eski müziklerden hoşlanarak drama filmleri sevdikleri anlaşıldı. Aynı zamanda sağ tarafta yatıp sağ beyinli olan insanlar rock müzik ve aksiyon filmleri daha çok seviyor. Eğer siz sırtüstü uykuya dalabiliyorsanız kişiliğiniz ile ilgili bazı ipuçları anlaşılıyor. Kolları aşağıda uyuyan insanlar çekingen oluyor, kolları gergin ve yukarıya doğru uyuyan insanlar açık fikirli ve rahat oluyor. Kendileri için değil başkası için yüksek standartlar arayan bu insanların dinleme becerisi gelişmiş oluyor.Sırtüstü uyuyan insanların bel ağrıları bu pozisyonla birlikte daha çok artabiliyor. Aynı zamanda horlama sorunu yaşayan insanlar bu pozisyonda daha çok horlayabilir. Ancak sırtüstü uyumak omurga, boyun, baş nötr pozisyonda olacağı için boyun ağrılarının önüne geçmeye yardım eder. Yüzüstü yatan insanlar her istediklerini elde eden bir kişiliğe sahip oluyor. Benlik saygısı yüksek bu kişiler bazı fikirlere kapalı olabilir ve eleştirilmekten hoşlanmaz. Ancak yüzüstü uyuyan insanların kırışıklıkları artar. Yüzüstü uyurken boyun bölgesine çok fazla baskı uygulandığı için boyun ağrıları da artabilir. Yan tarafa dönerek cenin pozisyonunda uyuyan kişilerin dış görünüşleri sert olsa bile içten içe çok merhametli insanlar oluyorlar. Yan yatıp kolları vücuduna yakın uyuyan insanlar sosyal ve iyi niyetli kişilerdir. Yan yatan kişilerin solunum yolları açık olacağı için horlama problemi ortadan kalkar. Aynı zamanda kalp problemi olan insanlar bu pozisyonda nefes darlığı sorunu yaşayabilir.