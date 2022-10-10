Yatarak zayıflamak isteyenlere müjde: Uyku yoluyla kilo vermek artık mümkün! O saatlere dikkat!













EN ÇOK MELATONİN SALINIMININ GERÇEKLEŞTİĞİ SAATLER





YAŞ FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Fazla yağlardan kurtulmak için yediğimiz, içtiğimiz ve egzersiz yaptığımız her şeye dikkat ediyoruz. Maalesef bunlar yeterli değil. Genelde uykumuzun gelmesi için bekleriz ama eğer kilo vermek istiyorsan uyku düzenimizin mutlaka yerinde olması gerekiyor. Beynimizdeki epifiz bezi tarafından üretilen bir hormon olan melatonin, son yıllarda dünya çapında artan bir ilgi görmüştür. Temel rolü vücudun biyolojik saatini korumak ve ritmini düzenlemektir.Bazı melatonin, vücudun biyolojik ve fizyolojik süreçler. Burada kilo vermek için ne zaman ve ne zaman uyumanız gerektiğini detaylı olarak anlatacağız..Beslenmemiz çok önemlidir. Yediğimiz her şeyin genel metabolizmamız ve melatonin sentezi üzerinde gerekli ve inanılmaz bir etkisi vardır. Bu arada şu önemli notu eklemekte fayda var.Melatonin sadece epifiz bezinde değil safra ve gastrointestinal sistemde de sentezlenip salgılanan bir hormon olarak bilinir. Ciltte sentezlenen melatonin rol oynar.Melatonin esas olarak epifiz bezi tarafından salgılanır. Gündüzleri çok az veya hiç yok, ancak geceleri gündüze göre 3-10 kat daha fazladır. Melatonin salgısı genellikle 21:00-22:00 saatlerinde başlar ve 02:00-04:00 saatleri arasında maksimum seviyeye çıkar. Sabah 07:00-09:00 arasındaysa iyice düşer. İyi bir uyku vücuda zarar vermemek için önemlidir çünkü melatonin stres dahil tüm vücuda zarar veren mekanizmaların neden olduğu hasarı önleme yeteneğine sahiptir.Melatonin esansiyel amino asitlerden biri olan triptofandan sentezlenir. Vücutta üretilemez. Bunu vücudumuzdan ve gıdalardan almalıyız.Melatonin sentezini ve salınımını etkileyen birçok faktör vardır. Işık bu faktörlerin en önemlisi olarak öne çıkıyor. Melatoninin sentezlenmesinde ve salınmasında mekanın aydınlık ya da karanlık olması yani gündüz ve gece koşulları ana faktördür. Artan melatonin salınımı vücut ısısını düşürür ve uyku hissi yaratır. Melatonin sentezi ve salınımı belirli sirkadiyen ritimlerden etkilenir, ancak kandaki melatonin seviyeleri karanlıkta yükselir ve iyi aydınlatılmış alanlarda ışık tarafından bastırılır. Akşam 21:00- 22:00 saatlerinde artar, gece saat 23:00–05:00 sıralarında zirve yapar ve kandaki konsantrasyon 3-10 kat yükselir. Sabah 05:00-07:00`de azalmaya başlayan melatonin sentezi 07:00'den sonra normal seviyelerine iner.Kandaki melatonin seviyeleri yaşa göre değişir. Yenidoğanlarda kan melatonin seviyeleri çok düşüktür. Üçüncü aydan itibaren melatonin seviyeleri ritmik bir nitelik kazanır.Melatonin anne sütüne geçebildiği için anne sütü ile beslenen bebekler daha hızlı sirkadiyen örüntüler geliştirir. Bu dönemden sonra melatonin yükselir ve 3 ila 5 yaşlarında en yüksek seviyelere ulaşır. Erişkin seviyelere genç yaşta ulaşılır ve bu seviye 35-40 yaşına kadar sabit kalır.