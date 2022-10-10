Yatarak zayıflamak isteyenlere müjde: Uyku yoluyla kilo vermek artık mümkün! O saatlere dikkat!

Fazla yağlardan kurtulmak için yediğimiz, içtiğimiz ve egzersiz yaptığımız her şeye dikkat ediyoruz. Maalesef bunlar yeterli değil. Genelde uykumuzun gelmesi için bekleriz ama eğer kilo vermek istiyorsan uyku düzenimizin mutlaka yerinde olması gerekiyor. Beynimizdeki epifiz bezi tarafından üretilen bir hormon olan melatonin, son yıllarda dünya çapında artan bir ilgi görmüştür. Temel rolü vücudun biyolojik saatini korumak ve ritmini düzenlemektir.Bazı melatonin, vücudun biyolojik ve fizyolojik süreçler. Burada kilo vermek için ne zaman ve ne zaman uyumanız gerektiğini detaylı olarak anlatacağız..
Beslenmemiz çok önemlidir. Yediğimiz her şeyin genel metabolizmamız ve melatonin sentezi üzerinde gerekli ve inanılmaz bir etkisi vardır. Bu arada şu önemli notu eklemekte fayda var.Melatonin sadece epifiz bezinde değil safra ve gastrointestinal sistemde de sentezlenip salgılanan bir hormon olarak bilinir. Ciltte sentezlenen melatonin rol oynar.
EN ÇOK MELATONİN SALINIMININ GERÇEKLEŞTİĞİ SAATLER
Melatonin sentezini ve salınımını etkileyen birçok faktör vardır. Işık bu faktörlerin en önemlisi olarak öne çıkıyor. Melatoninin sentezlenmesinde ve salınmasında mekanın aydınlık ya da karanlık olması yani gündüz ve gece koşulları ana faktördür. Artan melatonin salınımı vücut ısısını düşürür ve uyku hissi yaratır. Melatonin sentezi ve salınımı belirli sirkadiyen ritimlerden etkilenir, ancak kandaki melatonin seviyeleri karanlıkta yükselir ve iyi aydınlatılmış alanlarda ışık tarafından bastırılır. Akşam 21:00- 22:00 saatlerinde artar, gece saat 23:00–05:00 sıralarında zirve yapar ve kandaki konsantrasyon 3-10 kat yükselir. Sabah 05:00-07:00`de azalmaya başlayan melatonin sentezi 07:00'den sonra normal seviyelerine iner.