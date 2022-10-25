EKONOMİ
25 Ekim 2022 - 11:46

Yatay seyir izleyen altın fiyatlarında ralli beklentisi!

Geçtiğimiz hafta izlediği yatay seyri bu hafta da devam ettiren altın fiyatları şimdilik mevcut pozisyonunu koruyor. Piyasalar gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını yakından takip ederken güncel işlem tabloları dikkatlice inceleniyor. İşte, 25 Ekim Salı güncel altın fiyatları...

EKONOMİ
25 Ekim 2022 - 11:46
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Yatay seyir izleyen altın fiyatlarında ralli beklentisi!


25 Ekim Salı gününe yatay yönlü bir seyirde başlayan gram altın geçtiğimiz haftayı 990 lira sınırından kapatmıştı. Haftanın ikinci iş gününde pozisyonunu korumaya devam eden gram altın 987 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 1.627,00 lira olarak belirlenirken 1.655,00 liradan satıldığı ifade ediliyor. Piyasalarda yarım altının alış fiyatı 3.245,00 fiyatı ise 3.308,00 lira..

ALTIN FİYATLARINDA RALLİ BEKLENTİSİ!

Yatay seyir izleyen altın fiyatlarında ralli beklentisi



"Altın fiyatı ne zaman yükselecek?" Bu soruya yanıt arayan vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bir gram altın şu anda 987 liradan işlem görüyor, ancak uzmanlar, ABD ekonomisinde büyük bir durgunluk olursa altının fiyatına işaret ederek ons ​​başına 2.250 dolar seviyelerine çıkabileceğini söylüyor.

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin büyük bir resesyona girmesi durumunda ons başına 2.250 dolar seviyelerine yükselebilecek altın fiyat rakamlarını aktarıyor. Ancak Goldman Sachs, Fed'in aşırı şahin duruşunu sürdürdüğü bir senaryoda altın fiyatlarının 1.500d dolar seviyelerine gerileyebileceğini de vurguladı.

Standard Chartered ise 2022'de ons altı ortalama fiyatın 1.783 dolar olacağını tahmin ediyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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