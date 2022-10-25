Yatay seyir izleyen altın fiyatlarında ralli beklentisi!

25 Ekim Salı gününe yatay yönlü bir seyirde başlayan gram altın geçtiğimiz haftayı 990 lira sınırından kapatmıştı. Haftanın ikinci iş gününde pozisyonunu korumaya devam eden gram altın 987 liradan işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı 1.627,00 lira olarak belirlenirken 1.655,00 liradan satıldığı ifade ediliyor. Piyasalarda yarım altının alış fiyatı 3.245,00 fiyatı ise 3.308,00 lira..
ALTIN FİYATLARINDA RALLİ BEKLENTİSİ!
"Altın fiyatı ne zaman yükselecek?" Bu soruya yanıt arayan vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bir gram altın şu anda 987 liradan işlem görüyor, ancak uzmanlar, ABD ekonomisinde büyük bir durgunluk olursa altının fiyatına işaret ederek ons başına 2.250 dolar seviyelerine çıkabileceğini söylüyor. Goldman Sachs, ABD ekonomisinin büyük bir resesyona girmesi durumunda ons başına 2.250 dolar seviyelerine yükselebilecek altın fiyat rakamlarını aktarıyor. Ancak Goldman Sachs, Fed'in aşırı şahin duruşunu sürdürdüğü bir senaryoda altın fiyatlarının 1.500d dolar seviyelerine gerileyebileceğini de vurguladı. Standard Chartered ise 2022'de ons altı ortalama fiyatın 1.783 dolar olacağını tahmin ediyor.