Son dönemlerde ekonomik zorlukla beraber ödenemeyen banka borçları, krediler yerini icralara bırakmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde sıkça karşılaşılan gayrimenkul icraları gün geçtikçe artış göstermektedir. Kamu bankalarından olan Akbank, Bursa şehrinde iki tane işyerinin ihaleye çıkacağını duyurdu. Kamuoyu ile paylaşılan haber sonrasında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarına başladı. Akbank tarafından ihaleye sunulacak işyeri fiyatları merak konusu oldu. İşte, Akbank işyerleri için istediği ihale başlangıç ücretini açıkladı. İşte detaylar haberimizde yer almaktadır
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:54
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Bankalar haftalık, aylık olarak fırsat ürünlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Akbank ise Bursa'da icralık olan iki tane işyeri için duyuru paylaştı. Yeni gayrimenkulleri internet sitesinde satışa koyan Akbank duyurdu. İşte, Akbank'ın ihalesini başlamasına az kalan icralık işyerleri hakkında detaylar haberimizde
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:54
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