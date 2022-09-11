EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:54

Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!

Bankalar haftalık, aylık olarak fırsat ürünlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Akbank ise Bursa'da icralık olan iki tane işyeri için duyuru paylaştı. Yeni gayrimenkulleri internet sitesinde satışa koyan Akbank duyurdu. İşte, Akbank'ın ihalesini başlamasına az kalan icralık işyerleri hakkında detaylar haberimizde

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:54
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Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!


Son dönemlerde ekonomik zorlukla beraber ödenemeyen banka borçları, krediler yerini icralara bırakmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde sıkça karşılaşılan gayrimenkul icraları gün geçtikçe artış göstermektedir. Kamu bankalarından olan Akbank, Bursa şehrinde iki tane işyerinin ihaleye çıkacağını duyurdu. Kamuoyu ile paylaşılan haber sonrasında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarına başladı. Akbank tarafından ihaleye sunulacak işyeri fiyatları merak konusu oldu. İşte, Akbank işyerleri için istediği ihale başlangıç ücretini açıkladı. İşte detaylar haberimizde yer almaktadır

Akbank, Bursa'da ilk işyerini ihaleye verdi

Akbank kendi resmi sayfası üzerinden ihaleye verdiği malların paylaşımını yapmaya devam ediyor. WEB sitesi üzerinden gayrimenkul sekmesinde yer alan Bursa'nın Yenişehir ilçesine dükkan yer almaktadır. Akbank'ın kendi bünyesinde başlatmış olduğu ihalede 222 metrekarelik olan işyerinin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 100 bin TL olarak belirlenirken bu işyerinin teminat ücreti ise 110 bin TL olarak açıklandı.



Akbank, Bursa'daki işyerini ihaleye verdi

Akbank, Bursa'da ikinci işyeri için harekete geçti

Bursa şehrinde satışa çıkarılacak olan ikinci işyeri için Akbank bilgilendirmelere başladı. Yapılan açıklamalar ve işyeri bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı. Bursa'nın nilüfer şehrinde bulunan bu işyerinin oldukça işlek bir bölgede yer aldığı belirtilirken fiyat belirlemesi de ona göre yapıldı. Akbank icrada olan işyerinin hem dükkan hem de mağaza olabileceğini belirtirken ihale için başlangıç ücretini ise 3 milyon 525 bin TL olarak belirlendi. Aynı zamanda işyerinin teminat bedeli ise 352 bin 500 TL olmaktadır. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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