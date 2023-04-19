Yatırım yapmak isteyenler buraya: 21 bin TL'ye mal sahibi olabilirsiniz!







21 BİN TL'YE ARSA SATIŞI BAŞLIYOR







Arsa sahibi olup yatırım yapmak isteyen insanlar internet üzerinden ucuza arsa satışını araştırmaya devam ediyor. Peki 21 bin TL arsa satışı nasıl olacak? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milli Emlak tarafından yapılan duyuruya göre elinde az nakit parası olan vatandaşların yüzü gülecek. 21 bin TL'ye arsa satışları başlıyor. Milli Emlak Artvin Şavşat'ta 257.88 metrekare araziyi 21 bin TL'ye ihale usulüyle satacak.İhale 25 Nisan tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Arsa alıp yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için büyük bir şans olan yeni arsa satışları ile ilgili detaylar Milli Emlak tarafından bildirildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre 21 bin TL arsa satışı ile ilgili tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinde vatandaşla paylaşılıyor. Arsa satışları ihale usulüyle yapılacak.