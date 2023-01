Yatırımcılar dikkat! Büyük fırsat ayağınıza geldi! O ilde 8 adet dükkan ile 39 adet konut ucuza satılıyor! 3+1, 4+1, 4+2 dubleks ve 5+2 dubleks ev satışa çıktı! Böyle fırsat zor gelir

MUŞ BLD TEMİZLİK HİZMET İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Muş Belediyesi, Muş merkezde Temizlik Hizmet İnşaat Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 8 dükkan, 25 daire 3+1, 9 daire 4+1, 4 daire 4+2 dubleks daire ve 1 adet 5+2 dubleks daireyi satılığa koyduğunu duyurdu.Muş Merkez'de yer alan 47 konut için satış teklifi 2 Şubat 2023 saat 10:00'da açık ihaleyle yapılacak.Satılık dükkan büyüklükleri 50,39 metrekare ile 172,43 metrekare arasında değişiyor. 3+1 konut büyüklüğü 155,16-158,2 metrekare; 4+ 1 daire büyüklükleri 175,66 metrekare ile 180,28 metrekare arasında değişiyor, 2 dubleks daireler 270,74 metrekare ve 5+2 dubleks daireler 290,95 metrekare büyüklüğünde. Dükkan ve dairelerin 30.06.2023 tarihinde teslim edileceğinin bilgisi verildi. Muş'ta satılık ev ve dükkanların fiyatları 1 milyon 200 bin TL'den 4 milyon 500 bin TL'ye dek değişiyor. Teklif kapsamında satış bedelinin yarısı peşin, kalan tutarın yarısı 30.3.2023 tarihine, diğer yarısı ise 23.6.2023 tarihine kadar ödenecektir.İlan metni:İdarenin a) Adresi : Minare mahallesi Belediye Caddesi no:1 49100 - Merkez/Muş b) Telefon Numarası : 0552 418 0049 c) Elektronik Posta Adresi : musbld049@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği adres : Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi 1- MUŞ BLD TEMİZLİK HİZMET İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE AİT 543 ADA 2 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN (47 ADET) SATIŞI İŞİ 8 Dükkân, 25 Adet 3+1 Daire, 9 Adet 4+1 Daire, 4 adet 4+2 Dubleks ve 1 Adet 5+2 Dubleks 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 2- Satış İhalesi, 02/02/2023 Perşembe Günü saat 10:00'da Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi Gıyasettin BİNGÖLBALLI Konferans Salonunda yapılacaktır. 3- İstekliler tek geçici teminatla bir işyeri veya daire alıncaya kadar, geçici teminat miktarı aynı veya daha az olan tüm taşınmazların satış ihalesine katılarak pey sürebilir. Birden fazla işyeri veya daire almak isteyenler her bir işyeri ve daire için ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır. 4- İhalelerde uygun teklif veren istekliler kesinleşen ihale kararı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde sözleşme için gerekli belgeler tamamlanıp, ihale damga vergisi, İhale karar pulu ve kesin teminat yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanır. Sözleşme yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde satış bedelinin yarısı peşin olarak, kalan tutarın yarısı 30 Mart 2023 tarihine, öbür yarısı 23.06.2023 tarihine kadar ödenir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden devir işlemleri yapılmaz. 15 günlük süre içerisinde satış bedeli ödenmemesi halinde % 6’lık kesin teminat irat kaydedilerek Sözleşme fesih edilir. Satışı yapılacak olan Dükkân ve Daireler 30 Haziran 2023 tarihinde teslim edilecektir. 5- 8 Dükkân, 25 Adet 3+1 Daire, 9 Adet 4+1 Daire, 4 adet 4+2 Dubleks ve 1 Adet 5+2 Dubleks ayrı ayrı (KDV Hariç) muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları aşağıya belirtilmiştir. A BLOK KATI B.B. NO NİTELİĞİ BRÜT ALAN MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 1. KAT 5 3+1 DAİRE 155,16 1.200.000,00 TL 36.000,00 TL 2 1. KAT 6 3+1 DAİRE 155,16 1.200.000,00 TL 36.000,00 TL 3 2. KAT 9 3+1 DAİRE 155,16 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 4 2. KAT 10 3+1 DAİRE 155,16 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 5 3. KAT 13 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 6 3. KAT 14 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 7 4. KAT 17 3+1 DAİRE 155,16 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 8 4. KAT 18 3+1 DAİRE 155,16 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 9 5. KAT 21 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 10 5. KAT 22 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 11 6. KAT 26 3+1 DAİRE 155,16 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 12 7. KAT 29 4+2 DUBLEKS 270,74 2.350.000,00 TL 70.500,00 TL 13 7. KAT 30 4+2 DUBLEKS 270,74 2.350.000,00 TL 70.500,00 TL 14 Z.K+B.K 31 DÜKKAN 172,43 4.500.000,00 TL 135.000,00 TL 15 ZEMİN 37 DÜKKAN 93,38 1.800.000,00 TL 54.000,00 TL 16 ZEMİN 38 DÜKKAN 50,39 1.400.000,00 TL 42.000,00 TL 17 ZEMİN 42 DÜKKAN 90,36 1.700.000,00 TL 51.000,00 TL 18 ZEMİN 43 DÜKKAN 89,69 1.700.000,00 TL 51.000,00 TL 19 Z.K+B.K 46 DÜKKAN 122,60 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL B BLOK KATI B.B. NO NİTELİĞİ BRÜT ALAN MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 20 1. KAT 3 4+1 DAİRE 175,66 1.400.000,00 TL 42.000,00 TL 21 1. KAT 4 4+1 DAİRE 175,66 1.400.000,00 TL 42.000,00 TL 22 2. KAT 7 4+1 DAİRE 175,66 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 23 3. KAT 12 4+1 DAİRE 180,28 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 24 3. KAT 13 4+1 DAİRE 180,28 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 25 4. KAT 15 4+1 DAİRE 175,66 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 26 5. KAT 20 4+1 DAİRE 180,28 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 27 5. KAT 22 4+1 DAİRE 180,28 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 28 6. KAT 24 4+1 DAİRE 175,66 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 29 7. KAT 27 5+2 DUBLEKS 290.95 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL C BLOK KATI B.B. NO NİTELİĞİ BRÜT ALAN MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 30 2. KAT 10 3+1 DAİRE 155,16 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 31 3. KAT 14 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 32 4. KAT 18 3+1 DAİRE 155,16 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 33 5. KAT 22 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 34 6. KAT 26 3+1 DAİRE 155,16 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 35 7. KAT 30 4+2 DUBLEKS 270,74 2.350.000,00 TL 70.500,00 TL D BLOK KATI B.B. NO NİTELİĞİ BRÜT ALAN MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 36 1. KAT 5 3+1 DAİRE 155,16 1.200.000,00 TL 36.000,00 TL 37 1. KAT 6 3+1 DAİRE 155,16 1.200.000,00 TL 36.000,00 TL 38 2. KAT 8 3+1 DAİRE 155,16 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 39 3. KAT 11 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 40 3. KAT 12 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 41 4. KAT 16 3+1 DAİRE 155,16 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 42 5. KAT 19 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 43 5. KAT 20 3+1 DAİRE 158,24 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 44 6. KAT 24 3+1 DAİRE 155,16 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 45 7. KAT 28 4+2 DUBLEKS 270,74 2.350.000,00 TL 70.500,00 TL 46 Z.K+B.K 32 DÜKKAN 57,68 1.400.000,00 TL 42.000,00 TL 47 Z.K+B.K 33 DÜKKAN 123,14 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 6- İhaleye ilişkin şartname bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki Porsor Ana Kadın Kültür Merkezinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi Muhasebe Biriminden satın almaları zorunludur. 7- İhale konusu satışı yapılacak olan işyerleri ve Daireler iştirakçiler tarafından görülebilecektir 8- İhaleye ilişkin son başvuru tarihi: 02/02/2023 ve saat 10:00 ‘da olup, başvurular Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi Muhasebe Birimine yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 9- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 9.1. Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri 1. Nüfus cüzdan fotokopisi 2. Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin muhasebe birimine yatırıldığına dair makbuzu. 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletnameyle vekili noter tasdikli imza beyannamesi. 4. Doküman alındı belgesi 9.2. Tüzel Kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri 1. Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; 3. Ticaret Sicil Gazetesi, 4. Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu 5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi, 6. Doküman Alındı Belgesi. 10-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: A. İhaleyi yapan idarenin; a . İta amirleri b . İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c . (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sihri hısımları, d . (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) A. Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. B. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler, 11- İhale Komisyonu uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ADRES: Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi Merkez/MUŞ TELEFON: 0552 418 0049