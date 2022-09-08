Yatırımcıların özellikle son senelerde sık sık tercih ettiği ve uzun vadede kâr elde etmek amacıyla girilen kripto para piyasası içinde bulunan Terra Classic coinin yükselişe geçtiği görüldü. Peki coinin yükseliş sebebi var mı? Coinin yükselişi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 23:10
Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic coin yükselişte
Son yılların gözde yatırım seçeneği olan kripto para piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Alt coin olarak bilinen Terra Clasic'in bir anda yükselişe geçmesi insanları heyecanlandırdı. Peki yükselişin sebebi nedir? Tüm detaylar haberimizde.
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 23:10
EDİTOR
İlginizi Çekebilir