EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 23:10

Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic coin yükselişte

Son yılların gözde yatırım seçeneği olan kripto para piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Alt coin olarak bilinen Terra Clasic'in bir anda yükselişe geçmesi insanları heyecanlandırdı. Peki yükselişin sebebi nedir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 23:10
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Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic coin yükselişte


Yatırımcıların özellikle son senelerde sık sık tercih ettiği ve uzun vadede kâr elde etmek amacıyla girilen kripto para piyasası içinde bulunan Terra Classic coinin yükselişe geçtiği görüldü. Peki coinin yükseliş sebebi var mı? Coinin yükselişi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Terra Classic coin yükselişi

Terra Classic kripto para borsası içinde son zamanlarda çok sık tercih edilen bir alt coin oldu. Mayıs ayında 1700 TL'ye kadar yükseldiği ve sonrasında ise 1 TL'nin bile altına düştüğü bilinen Terra Classic Coin piyasada ismini değiştirdi ve Lunc ismi ile işlem alınmaya başladı. Coinin son 3 ayda grafiğe bakıldığında 10 kat yükseliş gösterdiği ve 3 ay önce 0.000996 olan coinin günümüzde 0.01042 seviyelerine ulaştığı görüldü.



Terra Classic Coin Yükseliş Sebepleri

Terra Classic neden yükseldi

Terra Classic ile ilgili yükseliş sebebinin ise 10 Eylül günü oylamaya sunulacak olan 1.2 oranında vergi yakma teklifi sunulacak olması ve eğer kabul edilirse bu teklifin 20 Eylül tarihine kadar kullanılacağı öğrenildi. Günümüzde birçok bilinen kripto para piyasasının ise bu teklifi desteklediği ve Binance açıklamalarına göre Lunc coin için cüzdan bakımına gidileceği öğrenildi. 8 Eylül tarihinde başlayan bakım sabah saat 09.00'da başlatıldı ve yaklaşık 4 saat sürdü. Coinin yükselişi ise bu sebeplere bağlandı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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