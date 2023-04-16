Yatırımcısına İslam Memiş'den önemli uyarı! Altın bu ay tarihi zirveyi zorlayacak







GRAM ALTIN YÜKSELİYOR











Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasının gücünü korumasını ve yaz aylarında yeni rekorlar kırmasını beklediğini belirtti. Altın piyasasındaki talep artışının ABD'deki enflasyondaki artışın zayıflamasıyla başladığını ifade eden Memiş, altının Haziran ayından sonra 2.350 dolara ulaşabileceğini öngördü. Banka iflaslarının altın fiyatlarındaki yükseliş trendinde önemli bir rol oynadığını belirten Memiş, merkez bankalarının faiz artırımına son verip kenara çekilmesiyle pandemi ve küresel ekonomiye ilişkin süregelen belirsizliğin farklı ülkelerde daha fazla banka iflasına yol açabileceğini düşündüğünü söyledi.Memiş ayrıca, son yıllarda iyi bir performans sergileyen gram altının yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ettiğini belirtti. Gram altın fiyatının yükselmeye devam edeceğini ve yatırımcıların yıl boyunca 1450-1550 TL aralığını takip etmesi gerektiğini düşünen Memiş, altın almamış yatırımcılara şimdi altın alıp unutmalarını önerdi. Ancak, piyasa boşlukları ve belirsizlik nedeniyle altın takası yapmak için acele etmemeleri gerektiğini ve üst yönlü hareketleri beklemelerini tavsiye etti. Ellerinde altın olmayan yatırımcıların ise zaman zaman kar elde etme fırsatları olabileceğini belirten Memiş, seçim süreci devam ederken ve seçim sonrasında Merkez Bankası'ndan daha net politikaların beklenmesi nedeniyle bu yılın son alım fırsatı olabileceğine inandığını sözlerine ekledi.Altın fiyatı şu anda 2.500 dolar seviyesinde ve Memiş, altının Haziran'dan sonra 2.350 dolara ulaşabileceğine inanıyor. Pandemi ve küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle banka iflaslarının artması beklenirken, merkez bankalarının faiz artırımlarına son vermesi piyasaları etkileyebilir. Gram altın fiyatları da son yıllarda yükseliş trendinde ve Memiş, yatırımcıların yıl boyunca 1450-1550 TL aralığını takip etmesini öneriyor. Altın alımı için acele etmemeyi, üst yönlü hareketleri beklemeyi öneren Memiş, ellerinde altın olmayan yatırımcıların şimdi satın almayı düşünmelerini tavsiye ediyor.