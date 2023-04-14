Yatırımını arsaya yapmak isteyene fırsat gibi fırsat! Milli Emlak Nisan 2023 fırsatları geldi! 21 bin TL'ye arazi satılıyor... Acele eden fırsatı yakalar

Milli Emlak, arsa ve arazi satın almak isteyenlerin ilgiyle takip ettiği bir kurum olarak bilinmektedir. Bu kapsamda, Artvin Şavşat'ta satışa sunulan bir arazi için ihale yapılacağı duyurulmuştur. İşte detaylar... Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde yer alan ilana göre, satışa sunulan arazinin yüz ölçümü 257.88 metrekare olarak belirtilmiştir. İhale, 25 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecektir.
SATIŞ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI
Arsa ve arazi almak isteyenlerin ihaleye katılabilmeleri için ihaleye katılma şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihaleye katılmadan önce arazinin konumu, imar durumu ve diğer detayları hakkında detaylı araştırma yapmaları önerilir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Nisan 2023'te gerçekleştirilecek arsa ve arazi ihale ilanlarını resmi web sitesi üzerinden yayımlamaya başladı. Bu ihalelerde satışı yapılacak arsa ve araziler KDV'den muaf tutuluyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün son dakika duyurusuna göre, Artvin Şavşat'ta 257,88 metrekare büyüklüğünde bir arazi satışa çıkarıldı. Arazinin taşınmaz numarası 08070101746 olarak belirlendi ve muhammen bedeli 21 bin TL olarak açıklandı. İhale tarihi ise 25 Nisan 2023 ve ihale saati 10:15 olarak belirlendi. Arazi için geçici teminat bedeli 6 bin 300 TL olarak belirlendi ve iletişim bilgileri de resmi web sitesinde yer almaktadır. Arazinin imar durumu hayır olarak belirtilmiştir. Bu bilgileri Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesindeki ihale ilanında da bulabilirsiniz.