EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 18:48

Yatırımlık arsa arayanlar! Bu arsalar devlet tarafından satılıyor! Tam 40 şehirde 499 arsayı ihale ile ucuza satışa çıkardı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 40 ilde 499 arsa satışı bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 21 ve 22 Eylül'de toplam 499 parselin % peşinat ve 24 ay taksitle satılacağını duyurdu. İşte bahsi geçen arsa satışının tüm detayları...

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 18:48
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Yatırımlık arsa arayanlar! Bu arsalar devlet tarafından satılıyor! Tam 40 şehirde 499 arsayı ihale ile ucuza satışa çıkardı!


Çevre, Planlama ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 499 kamu arazisini satışa çıkardığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 21 ve 22 Eylül'de toplam 499 parselin %25 peşinat ve 24 ay taksitle satılacağını duyurdu. Bazı şehirlerde konut alanları satılırken, turistik bölgelerde büyük miktarda arazi satışı yapılacak.



Satılık 499 arsanın toplam alanı yaklaşık 5 milyon metrekaredir. Bu da yaklaşık 700 futbol sahasına eşittir. Ayrıca bu arsa satışından en az 2 milyar 700 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın satışa çıkardığı arsalar hangi ilçelerde bulunuyor? İşte bu sorunun cevabı...

İstanbul'da Toplam 19 Satılık Arsa

Çıkan haberlere göre, satılık arsaların 19'u İstanbul'da bulunuyor. Küçükçekmece, Şile, Tuzla ve Sancaktepe'deki hazine mülkleri 21 Eylül'de KDV'siz, %25 avans ödemeli ve 24 ay vadeli olarak ihale edilecek. Satılık arsanın tahmini değeri 164 bin 430 lira ile 101 milyon lira arasında değişiyor.

İstanbul Tuzla Tepeören'de "özel eğitim kurumu" yapımı için 25.000.326 metrekarelik 101 milyon liraya satışa çıkarılan arsa en yüksek fiyatlı arsa ilan edildi. Satılık arazinin çoğu zaten konut geliştirme. Satılık arsalar arasında depolar, ticaret ve konut alanları, turizm ve prestijli hizmet alanları için arsalar da bulunmaktadır. Satışa sunulan 19 lot fonun toplam alanı yaklaşık 40.000 metrekaredir.

Turizm Alanları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, profesyonellerin gözde beldelerinden Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas ilçelerinde toplam 82 lotluk satış yapacak. Ayrıca bakanlık, Antalya'nın Döşemealtı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde toplam 4 arsayı satışa çıkardı.

Yine verilen detaylar kapsamında İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri dahil birçok ilçesinde toplam 21 parselin satılacağı, Aydın'ın da turizm merkezleri olan Didim ve Kuşadası ilçelerinde ise 9 parselin satılacağı açıklandı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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