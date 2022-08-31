Yattara Trabzon benim evim, Trabzonspora geri dönmek istiyorum













İbrahima Yattara, gelecek yıllarda Trabzonspor’a tekrardan dönmek istediğini belirtti. Trabzonspor’a olan aşkının hiçbir zaman birmyeceğini söyleyen eski futbolcu, "Sekiz sene... Bu aşk bitmez. Çünkü ben sekiz senede Trabzonspor taraftarına aşık oldum. O aşk hemen bitmez, çok zor. Onları çok seviyorum, onlar da beni çok seviyor. Ben onlarla hala bir şeyler paylaşmak istiyorum, inşallah bir gün olacak. Ne zaman, bilmiyorum. İnanıyorum ki bir gün olacak. Benim onlara bir mesajım var: Trabzonspor bizim takımımız. Ne olursa olsun, takımımızı yalnız bırakmayalım. Zaten onların yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Çünkü 'Bize her yer Trabzon'. Trabzon bizim her şeyimiz. O yüzden gerçekten onlara güveniyor ve inanıyorum. Bize seneler inşallah çok güzel şeyler gösterecek" şeklinde ifadeler kullandı. 40’lı yaşlarında olan İbrahima Yattara, Trabzonspor’un önümüzdeki sezon oldukça iyi işler çıkarmasını beklediğini belirtirken, “Trabzonspor bir ara iyi başladı, sonra çok kötü gitti, şu anda toparlanıyor. Abdullah hoca geldikten sonra Trabzonspor iyi şeyler yapmaya başladı. Son maçlarda beraberlikler aldılar ama böyle şeyler olur. Abdullah hoca sezona takımla başlamadı. Sezon sonuna kadar böyle gidecek, seneye inşallah güzel transferler yapılacak. Bazen pozisyonlar yetersiz kalıyor. Hoca ve yardımcı hocalar da görüyor zaten. İnşallah seneye güzel bir kadro bekliyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.İbrahima Yattara, Trabzonspor’da beraber forma giydiği takım arkadaşı ve onun soyadını aldığı Hasan Üçüncü için ise şu cümleleri kullandı: "İlk geldiğimde Hasan Üçüncü en yakın arkadaşım oldu. Bana çok yardım etti, birlikte Cuma namazlarına gidiyorduk. Odada beraber namaz kılıyorduk. Dil olarak zordu, Fransızca veya İngilizce bilmiyordu ama o zaman yavaş yavaş Türkçe öğrendim. Ondan sonra kanka olduk. Türkiye'de bugüne dek tanıdığım en iyi adam Hasan Üçüncü. Gerçekten çok dürüst. Bana hiçbir zaman yalan söylemedi, kötü davranmadı, futbol - namaz - ev üçgenindeydi. O kadar. Sonra ben Türk vatandaşı oldum, ismimi İbrahim Üçüncü Yattara olarak yazdırmak istedim, sadece İbrahim Üçüncü'yü yazdılar. Yattara'yı da yazdıracağım. Mesela Avrupa'ya giderken iki tane pasaportum oluyor, birbirine uymuyor." Dedi.2016 yılında herkes tarafından ilgiyle takip edilen Survivor adlı yarışmada yer alan İbrahima Yattara, katılmış olduğu yarışmanın futboldan oldukça zor olduğunu şu şekilde söyledi: "Survivor'da gerçekten çok zorlandım ama çok şey öğrendim. Çok güzel bir yarışmaydı ama çok zordu. Bence futboldan daha zordu.” Eski futbolcu İbrahima Yattara, 2003 yılından 2011 yılına kadar top koşturduğu Trabzonspor takımında 187 maçta tamı tamına 39 gol atmıştı. Trabzonspor’lu taraftarların en sevdiği isimlerden birisi olan Yattara, 2012-13 sezonunda ise Mersin İdman Yurdu, 2015 yılında da futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. İbrahima Yattara, son olarak ise İstanbulspor takımında Teknik Direktör Fatih Teke’yle beraber görev almıştı.