YAŞAM
01 Kasım 2022 - 15:48

Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022 araçlara göre geçiş ücretleri

Uzun süredir çalışmaların devam ettiği Yavuz Sultan Selim köprüsü artık kullanıma açılırken vatandaşlar geçiş ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaktadır. 3. köprü geçiş fiyatları internet üzerinden sıklıkla araştırılırken araştırmalar başladı. İşte, Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri haberimizde

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 15:48
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Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022 araçlara göre geçiş ücretleri


1973 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Köprüsü ve 1988 yılında bitimine onay verilen Fatih Sultan Mehmet köprüsü sonrasında İstanbul Boğazı'na 3. köprünün sonuna gelindi. Yavuz sultan seli köprüsünün açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım katılımıyla gerçekleşirken gözler ücretlere çevrildi. araç başına 3 dolar olacağı belirlenirken ağır vasıtalarının ise 15 doları bulması bekleniyor. İşte, 2022 3. köprü geçiş ücretleri haberimizde yer almaktadır

2022 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Ağustos ayında devreye giren 3. köprü yani Yavuz Sultan Seli köprüsünün inşasının maliyeti 3 milyar doları buldu. Köprünün tamamlanması üzerine 135 bin otomobil geçişi için Hazine tarafından garanti bulunmaktadır. Bu durumda köprünün günlük maliyeti ise en az 405 bin dolar olacağı hesaplandı.



1.sınıf araç: 19 TL

2.sınıf araç: 25 TL

3.sınıf araç: 46,50 TL

4.sınıf araç: 118,50 TL

5.sınıf araç: 147,50 TL

6.sınıf araç: 13 TL 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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