YAŞAM
09 Eylül 2022 - 13:03

Yayalara yol vermek için duran otomobilin altına girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki otomobilin yaya geçidinde yayalara yol vermek için durduğunu son anda farkına varan motosiklet, sürüklenerek otomobile arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletiyle otomobilin altına girmekten son anda kurtulan motosikletlinin yardımına otomobilin yol verdiği yayalar koştu.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 13:03
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Yayalara yol vermek için duran otomobilin altına girdi


Kaza, Side Kazım Karabekir Caddesinde yaşandı. Antik Side istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Sefa Tuncer'in kullandığı 07 BAL 441 plakasına sahip motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için ve aynı istikamette hareket halindeki Ahmet Küçükoğlu'nun kullandığı 20 AGA 340 plakasına sahip otomobile, arkadan çarptı.

İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin durduğunu son anda farkına varan motosiklet sürücüsünün motosikletini devirdiği ve sürüklenerek gelip otomobilin arka tamponuna çarptığı görüldü.



Otomobilin altına girmekten son anda kurtulan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk koşanlar otomobilin yol verdiği yayalar olurken, yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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