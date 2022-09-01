Yayaya Çarpmamak Için Manevra Yapan Minibüs Yan Yattı













Gümüşhane'de bir anda karşısına çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolünü kaybedince minibüs yan yattı. Minibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza saat 09.00'da Gümüşhane-Trabzon transit karayolu eski otogar yakınlarında oldu. Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde hareket halindeki 61 ADS 898 plakasına sahip minibüsün sürücüsü Taner Soydan bir anda yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca minibüsün kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada minibüsün şoförü Taner Soydan yara almadan kurtuldu.