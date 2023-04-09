Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji o illeri uyardı: 5 gün boyunca kar yağışı var!













İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA PARÇALI BULUTLU





Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayımladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde 5 gün boyunca kuvvetli sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Bazı bölgelerde ise kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli yağışların beklenmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.Hafta boyunca Türkiye genelinde etkili olacak olan sağanak yağışlar, özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşacak. Bu durum sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara neden olabileceğinden dolayı vatandaşların tedbirli olmaları önemlidir. Ayrıca, kar yağışının beklenen bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği unutulmamalıdır. İlgili kurumların uyarılarına dikkat edilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır. Ayrıca, kuvvetli yağışların yanı sıra Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının da düşmesi beklenmektedir. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olması tahmin edilmektedir. Bu nedenle, vatandaşların soğuk havalara karşı da tedbirli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/saat) bekleniyor. Bu durumun olumsuzluklara neden olabileceği belirtildiği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Marmara Bölgesi'nde ise bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca, bu akşam saatlerinde Edirne çevresinde sağanak yağış bekleniyor.Ege Bölgesi'nde de bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Ayrıca, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevresinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.Akdeniz Bölgesi'nde de bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın kuzey çevresinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hava durumu tahminleri, vatandaşların günlük hayatlarını etkileyen önemli bir konudur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve hava tahminleri, özellikle doğal afetlerin önlenmesi ve olumsuzlukların azaltılması için oldukça önemlidir. Vatandaşların bu tahminlere dikkat etmesi, tedbirlerini alarak güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli rüzgarlar, olumsuzluklara neden olabileceği için vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.İç Anadolu Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Bu akşam saatlerinde Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Bu akşam saatlerinde bölge genelinde (Bolu hariç) yağmur ve sağanak yağışların olması tahmin edilmektedir. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Yağışların, bölge genelinde bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması beklenmektedir. Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin kıyılarında ise yağışların kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışların olması tahmin edilmektedir. Kuzeydoğu kesimlerde ise yer yer kar yağışları görülebilir. Yağışların, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgarın ise bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli şekilde (40-70 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.