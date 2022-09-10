Finans
10 Eylül 2022 - 17:27

Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit fırsatı! O detaya dikkat etmek şart

Herkesin hemen hemen bazen harcamalar konusunda kendini kaybettiği zamanlar oluyor. Tatiller, okula hazırlık, evin ihtiyaçları, ek masraflar derken kredi kartı harcamaları artış yaşıyor. Kullanıcılar tarafından limitlerin son damlasına kadar kullandığı bir zamanı yaşıyoruz. Kredi kartı kullanıcıları ne kadar taksit yaptırabilecek? Bankaların kredi kartlarına taksit imkanı nasıl? Bankalar kredi kartına kaç taksit yapıyor? İşte bankaların kredi kartı taksitlerine ve ödemelerine yönelik detaylar...

Finans
10 Eylül 2022 - 17:27
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit fırsatı! O detaya dikkat etmek şart
Harcamaların yoğun olmasından dolayı bankaların ek taksit ya da taksit erteleme gibi seçenekleri ekstreye yansıyacak olan borcu birazda olsa düşürüyor. Bankalar müşterilerinin borcunu bu sayede ödeyememe risklerini en aza indirgiyor.

7 Ayda Bir Yıllık Harcama Yapılmış!

Kredi kartı kullanımının her geçen gün kullanıcıları tarafından artış yaşaması hız kesmeden devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 92 milyon kredi kartı ile Ocak ve Temmuz dönemi içinde 1 trilyon 365 milyar TL tutarında alışveriş yapıldı. Bu tutarın 2021 yılının tamamında yapılmış olan kartlı alışverişlere eşit olduğu vurgulandı. Yani genel anlamda 7 aylık bir süreçte tam 1 yıllık harcama yapılmış durumda. Nakit avans çekimiyle Ocak-Temmuz dönemine ait kart kullanımı 1.5 trilyonu aşıyor.

Kredi Kartı taksiti

Borcunu Ödemeyenlere Yasal Takip Başlatılıyor!

Her türlü ihtiyaç için en kısa yol olan kartla harcama yapmaların sonucunda bu borçların ödenmemesi ve gelirlerin aynı oranda artış yaşamaması kullanıcıları zor durumda bırakarak borçlarını ödemelerini zorlaştırıyor. Ödenmeyen borç sebebiyle kart bir zaman sonra kullanıma kapatılıyor bunun ardından da yasal takip başlıyor.

Ek Taksit Veya Taksit Erteleme İmkanı

Bu olumsuz koşullarla karşı karşıya kalınmaması için ödeme konusunda zorluk yaşandığı zamanlarda yüklü bir harcama yapılmasından kaçınılabilir veya ertelenerek taksitlendirilebilir. Bankalar, sektörlere göre hesap kesim tarihiyle sınırlı olmak üzere o aya ait borcu peşin veya taksitli harcamaların bazıları için ek taksit seçeneğini müşterilerine sunuyor. Bununla beraber artırılan taksitlerle ödemeler daha uzun bir vadeyle yapılacağından dolayı aylık yüklü ödemelerden kaçınılması mümkün oluyor. Bu da müşterilerin bütçesini az da olsa rahatlığa kavuşturuyor.

Kredi Kartı taksiti

Taksit Artırımı Yapılırken Faiz Tutarı Unutulmamalı!

Ancak taksit artırmanın da bir faiz maliyeti oluyor. Bireysel kredi kartı ile yapılmış olan ek taksit işlemlerinden dolayı bankalar akdi faiz alıyor. Taksitli harcamalar için aylık %1.73 akdi faiz oranıyla 1 ila 12 ay arasında dilediğiniz kadar taksit ekleme seçeneğinden yararlanılması mümkün oluyor. Eğer yapılan harcama 500 TL ve üzerinde bir miktardaysa ek taksit yaptırmak mümkün oluyor. Yalnızca gıda, alkollü içecekler ve akaryakıt gibi ürünleri alırken taksit uygulanmamakta.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!
Asgari ücret 7.500 TL olarak netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni maaşları açıkladı! Şaşırtan zam oranları ve maaşlar
Asgari ücret 7.500 TL olarak netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni maaşları açıkladı! Şaşırtan zam oranları ve maaşlar
Gram altını olanlar aman dikkat! İslam Memiş uyardı: ''Altınlarınızı saklayın''
Gram altını olanlar aman dikkat! İslam Memiş uyardı: ''Altınlarınızı saklayın''
Son dakika: Merkez bankasından faiz indirimi geldi! Mevzuat faiz indirimleri şaşırttı! Bankaların mevzuat faizlerinde yenilik
Son dakika: Merkez bankasından faiz indirimi geldi! Mevzuat faiz indirimleri şaşırttı! Bankaların mevzuat faizlerinde yenilik
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Son Haberler
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümün bilmişti! Gizemli Twitter kullanıcısı ben sadece fantastik teknolojiye sahip bir insanım dedi ve dünyanın alevler içinde kalacağı tarihi açıkladı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümün bilmişti! Gizemli Twitter...
Haberi duyan dövize koşuyor! Dolar için analistler tarih verdi! Hemen bakın dövizciye koşun!
Haberi duyan dövize koşuyor! Dolar için analistler tarih verdi! Hemen...
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni detayları
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni detayları
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde 499 arsa fırsatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde...
Kayseri’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı
Kayseri’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı...
Scooter kazasında ölen lise öğrencisinin ailesinden tepki
Scooter kazasında ölen lise öğrencisinin ailesinden tepki
Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu
Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu
Bir çok çalışanı vardı! O teknoloji devi Türkiye’deki yatırımını sonlandırdı!
Bir çok çalışanı vardı! O teknoloji devi Türkiye’deki yatırımını...
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir'
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir...
Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın gözü yükseklerde, o rakamları görecek! Yatırımcılar mutlaka baksın!
Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın...
Üsküdar’da akraba dehşeti!
Üsküdar’da akraba dehşeti!
Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan büyük fırsat, o tarihte son bulacak! Sakın kaçırmayın
Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan...
İnşaatta vinç devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı
İnşaatta vinç devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı