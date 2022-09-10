Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit fırsatı! O detaya dikkat etmek şart

7 Ayda Bir Yıllık Harcama Yapılmış!

Borcunu Ödemeyenlere Yasal Takip Başlatılıyor!

Ek Taksit Veya Taksit Erteleme İmkanı

Taksit Artırımı Yapılırken Faiz Tutarı Unutulmamalı!

Harcamaların yoğun olmasından dolayı bankaların ek taksit ya da taksit erteleme gibi seçenekleri ekstreye yansıyacak olan borcu birazda olsa düşürüyor. Bankalar müşterilerinin borcunu bu sayede ödeyememe risklerini en aza indirgiyor.Kredi kartı kullanımının her geçen gün kullanıcıları tarafından artış yaşaması hız kesmeden devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 92 milyon kredi kartı ile Ocak ve Temmuz dönemi içinde 1 trilyon 365 milyar TL tutarında alışveriş yapıldı. Bu tutarın 2021 yılının tamamında yapılmış olan kartlı alışverişlere eşit olduğu vurgulandı. Yani genel anlamda 7 aylık bir süreçte tam 1 yıllık harcama yapılmış durumda. Nakit avans çekimiyle Ocak-Temmuz dönemine ait kart kullanımı 1.5 trilyonu aşıyor.Her türlü ihtiyaç için en kısa yol olan kartla harcama yapmaların sonucunda bu borçların ödenmemesi ve gelirlerin aynı oranda artış yaşamaması kullanıcıları zor durumda bırakarak borçlarını ödemelerini zorlaştırıyor. Ödenmeyen borç sebebiyle kart bir zaman sonra kullanıma kapatılıyor bunun ardından da yasal takip başlıyor.Bu olumsuz koşullarla karşı karşıya kalınmaması için ödeme konusunda zorluk yaşandığı zamanlarda yüklü bir harcama yapılmasından kaçınılabilir veya ertelenerek taksitlendirilebilir. Bankalar, sektörlere göre hesap kesim tarihiyle sınırlı olmak üzere o aya ait borcu peşin veya taksitli harcamaların bazıları için ek taksit seçeneğini müşterilerine sunuyor. Bununla beraber artırılan taksitlerle ödemeler daha uzun bir vadeyle yapılacağından dolayı aylık yüklü ödemelerden kaçınılması mümkün oluyor. Bu da müşterilerin bütçesini az da olsa rahatlığa kavuşturuyor.Ancak taksit artırmanın da bir faiz maliyeti oluyor. Bireysel kredi kartı ile yapılmış olan ek taksit işlemlerinden dolayı bankalar akdi faiz alıyor. Taksitli harcamalar için aylık %1.73 akdi faiz oranıyla 1 ila 12 ay arasında dilediğiniz kadar taksit ekleme seçeneğinden yararlanılması mümkün oluyor. Eğer yapılan harcama 500 TL ve üzerinde bir miktardaysa ek taksit yaptırmak mümkün oluyor. Yalnızca gıda, alkollü içecekler ve akaryakıt gibi ürünleri alırken taksit uygulanmamakta.