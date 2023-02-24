Yaz geç bitti, erken geliyor! Bu illerde dereceler yükseliyor: Yalancı bahar uyarısı yapıldı!







Kuvvetli Rüzgar ve Çığ Uyarıları









Bölgesel Hava Tahminleri, 22 Şubat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat için yayınladığı hava durumu raporunda çoğu bölgede sıcaklık artışı öngörüyor. Ancak Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülebileceği, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yerlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğu tahmin ediliyor.Çeşitli Bölgeler İçin Dikkatli Olunması Tavsiye EdiliyorOrta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yamaçları ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunuyor.Parçalı ve Çok Bulutlu, Bazı Bölgeleri Yağışlı Marmara'nın parçalı, çok bulutlu olacağı söyleniyor. Sabah ve gece ise yer yer pus ve sisli geçecek. Ege parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Akdeniz parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olacak. İç Anadolu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Bölgenin doğusunda ise buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yer yer pus ve sisli geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevreleri yağmurlu. İç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu Anadolu parçalı bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlı. Doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski görülecek. Son olarak, Güneydoğu Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.