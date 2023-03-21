Yaz mevsimi her an kabusa dönebilir! Yakın çevreye kadar ulaştı: Yaz aylarının korkulu rüyası geliyor!

Son zamanlarda dünya genelinde hayvanlar agresifleşmeye başladığı ve hayvan ölümlerinin arttığına dair haberler sıkça duyuluyor. Galler'den ise korkutucu bir haber geldi ve bu kez hayvanlarla ilgili. Ne yazık ki, Galler'de hayvan ölümleri yaşanıyor ve bu durum endişe verici bir boyuta ulaştı.
YAZ AYLARININ KABUSU ŞİMDİDEN BELLİ OLDU... TÜRKİYE'YE DE SIÇRARSA HEPİMİZ PERPERİŞAN OLURUZ AMAN UZAK DURSUNThe Sun gazetesinin haberine göre, Tenby adlı popüler sahil kasabasında binlerce yaz turistini kendine çeken büyük bir fare istilası yaşanıyor. Yerel halk tarafından "süper fareler" olarak adlandırılan bu ürkütücü kemirgenler, kasabayı istila etmiş durumda.
BETONU KEMİRECEK KADAR GÜÇLÜ
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, sahil kasabasında görülen fareler oldukça büyük boyutlarda ve kedi büyüklüğünde. Ayrıca, kemirgenlerin oldukça güçlü çeneleri olduğu ve bir mermer taşını bile kemirebileceklerinin altı çiziliyor.
BAŞKA YERLERDE DE BEKLENİYOR
Galler'de yaşanan bu fare istilası, diğer ülkelerde de görülebileceği endişelerine neden oluyor. Bu nedenle, diğer ülkelerde de benzer önlemlerin alınması ve fare popülasyonunun kontrol altında tutulması gerektiği konuşuluyor.