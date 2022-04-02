YAŞAM
02 Nisan 2022 - 22:38

Yaz meyveleri tezgahları süslemeye başladı

Kocaeli’de sıcaklıkların artmasıyla beraber yaz meyveleri tezgahları süslemeye başladı. Eriğin tanesi 10 TL iken karpuzun kilosu 20 Tl'den alıcılarını bekliyor.

YAŞAM
02 Nisan 2022 - 22:38
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Yaz meyveleri tezgahları süslemeye başladı
Yaz meyveleri tezgahlara inmeye başladı.Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber en sevilen meyvelerden olan Erik tezgahlarda görücüye çıkmaya başladı. Erken hasat erik, paket halinde satışa sunuluyor. Tanesi 10 TL’den satılan erik paket halinde satılırken paketinde 100 TL’den alıcılarını bekliyor. Öte yandan yazın vazgeçilmez meyvelerinden Karpuz da az miktarda görülmeye başlanan meyvelerden olurken yerli karpuz hasadının başlamamasından dolayı ithal olarak gelen ürünlerin de satışına başlandı. Kilosu 20 TL’den satılan karpuz fiyatları bazı yerlerde 18 TL’den satışa sunuluyor. 




Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Çınar, “Eriklerin şu an paketini 100 TL'ye satıyoruz. Yavaş yavaş bollanıyor. 1.5 ay öncesine kadar 3 tanesini 100 TL'ye satıyorduk. Kilogram olarak 1 kilosu 1250 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Fakat şu an paket olarak satıldığı için paketi 100 TL. Kıt ve iklim şartından önce olmasından dolayı şu an fiyatlar yüksek. Zaman olarak erik için şu an erken. 10 -15 gün içerisinde daha bol olmaya başlar” şeklinde konuştu.




“Karpuz şu anda İran tarafından geliyor”
İthal alınan karpuz İran tarafından ülkeye gelirken yerli karpuz hasadı daha başlamadı.Fiyatların pahalı olmasına karşı ürünler bollaştıkça fiyatlarında düşeceği bekleniyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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