YAŞAM
06 Eylül 2022 - 08:53

Yaz tatili için memleketine gelen gurbetçi ATV kazasında öldü

Yaz tatilini geçirmek için Belçika'dan memleketi olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gelen gurbetçi ATV kazasında hayata gözlerini yumdu.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 08:53
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Yaz tatili için memleketine gelen gurbetçi ATV kazasında öldü

Olay, Emirdağ ilçesi Karacalar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim İzci'nin kullandığı 03 HK 851 plakasına sahip ATV sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Bölgeye gelen ekipler İzci'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak İzci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayata gözlerini yumdu.
Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kadir Han Çakır

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Haber Editörü
Haber Editörü
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