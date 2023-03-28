Yaz tatilinde ne otel ne ev tutulabilecek! Aylık kirayı duyunca başınıza ağrılar girecek: Evalınan paraya 3 gün tatil!







YAZLIK FİYATLARI UÇUŞTA







Mevsimlik olarak yazlık kiralamak ve tatilini doyasıya yapmak isteyen insanların bu sene yüzü gülmeyecek. Peki hangi bölgelerde fiyatlar artış gösterdi? Mevsimlik olarak yazlık kiralamak bile neredeyse ev parası oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte insanlar mevsimlik yazlık arayışlarına başladı. Özellikle Bodrum'da bu yaz kiraların çok yükseldiği öğrenildi. Gölköy ilçesinde bir sitede villaların aylık olarak kiralarının 6-7 milyon TL seviyesinde olduğu öğrenildi. Yapılan açıklamalara göre emlakçıların verdiği bilgiler doğrultusunda aylık olarak kira ortalamalarının 250 bin Euro, rezidansların 60-70 bin Euro seviyesinde kiraya veriliyor. Gölköy markalı projeler 4 aylık olarak kiraya veriliyor ve aylık olarak 1.5-2.5 milyon TL arasında kira fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da geçtiğimiz seneye göre kira fiyatlarında yüzde 30-40 civarı artış yaşandı. İnsanlar bölgede tatil yapma talebinde bulunsa da kira fiyatları cepleri yakıyor. Emlak uzmanı Levent Yıldırım Bodrum bölgesinde 60 bin Euro'ya da 6 bin Euro'ya da kiralık ev bulunabileceğini, fiyatları evlerin denize yakınlığının belirlediğini söyledi. Bodrum'un güney kesimlerinde kiraların 45-50 bin TL seviyesinde daha düşük olduğunu, Türkbükü ilçesinde 2+1 evlerin 60-95 bin TL arasında kiraya verildiğini, Yalıkavak ilçesinde 25-60 bin Euro, senelik olarak 15 bin, sezonluk olarak 45 bin TL altında ev bulunmasının nerede imkansız olduğu belirlendi.Yine Gayrimenkul Danışmanı Sefa Kocaman denize sıfır sitelerin aylık kiralarının 80-100 bin TL arasında değiştiğini, sezonluk olarak 50 bin TL altında ev bulmanın çok zor olduğunu, denize uzak sitelerin bile aylık kiralarının 250-300 bin TL seviyesine yükseldiğini belirtti. En çok tercih edilen tatil bölgelerinden Ayvalık Cunda'da da durumun farklı olmadığı, aylık kiraların 60 bin TL seviyesinde olduğu, lüks evlerin 100 bin TL'den daha yüksek fiyatlara kiraya verildiği öğrenildi. Ayvalık bölgesinde yazın 36-40 bin TL seviyesinde müstakil ev kiralaması yapılabileceği ve sezonluk kiralama bedellerinin 90-100 bin TL seviyelerinde olduğu belirtildi. İlan sitelerinde kira bedellerinin konuma, eşyalı olmasına göre değiştiği biliniyor. Cunda da aylık olarak ev kiralama bedeli 300 bin TL seviyesine, Altınova bölgesinde 180 bin TL seviyesine yükseldi. 10-15 bin TL seviyesinde daire tipi yazlık ilanlarında da Nisan-Mayıs ayında 15 bin TL'ye verilen evler sezon açıldıktan sonra 40 bin TL seviyelerine yükseliyor. Ayvalık Sarımsaklı bölgesinde sezonluk olarak kiralama bedelleri 70 bin TL seviyelerine yükseldi. Erdek bölgesinde de denize sıfır olan yazlık evler 80-100 bin TL'ye kiralanıyor. Erdek'te 30-40 bin TL sezonluk kiralamalar olması bekleniyor. Yazlıkçıların en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan Didim çevresinde de geçen seneye göre yüzde 100 artış yaşandı. Didim'de günlük olarak kiralama bedelleri 1000 TL seviyesinden başlıyor ve 3 bin 500- 5 bin TL seviyesine kadar yükseliyor. Özellikle tercih edilen Mavişehir bölgesinde kiralar aylık olarak 25-60 bin TL arasında değişiyor. Lüks sitelerde ise bu fiyat 70-75 bin TL seviyelerine çıkıyor. Yine İzmir'de yazlık ev kiralamak neredeyse imkansız hale geldi. Alaçatı ve Ilıca bölgelerinde 3 aylık kiralama bedelleri 400 bin TL, lüks evlerde ise 1-1.5 milyon TL seviyelerini görüyor. Geçtiğimiz sene istenen yüksek rakamlar sebebiyle evlerin boş kaldığı, emlakçıların bu sebeple yüksek artışlar yaşanmayacağını düşündüğü öğrenildi. Çeşme bölgesinde sezonluk kira bedelleri ortalama 300 bin TL, Alaçatı bölgesinde 450 bin TL, Dalyan bölgesinde 200-250 bin TL, Mamurbaba bölgesinde 500-750 bin TL, Ildır bölgesinde 200 bin TL, Reisdere bölgesinde 180-250 bin TL, Çiftlikköy ilçesinde 180-225 bin TL, Boyalık Altınyunus bölgesinde 350-550 bin TL, Merkezde de 150-180 bin TL seviyelerinde seyrediyor. Özellikle pandemi ve Rusya Ukrayna savaşı sonrasında kira bedellerinin yükseldiği de belirtiliyor. Şubat ayında senelik kira artışları yüzde 185, kira bedelleri ise ortalama 13 bin TL oldu. Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Antalya Başkan Yardımcısı Gökhan Üçgün tarafından yapılan açıklamalara göre savaş ve deprem sonrasında yoğun göç yaşandığı ve kiraların artmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle İngilizlerin tercih ettiği Kaş bölgesinde aylık kiralar 75 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Kemer ilçesinde 3 bin 700 TL-7 bin TL arasında olan kiralar 6 bin TL-27 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Kiralık villa fiyatları 15-35 bin TL arasındayken 25-60 bin TL seviyesine yükseldi. Side'de 6-12 bin TL, villalar 10-15 bin TL arasında. Belek ilçesinde villaları eşyalı ve günlük olarak kiralıyorlar. Geçtiğimiz sene günlük bin TL ve 3 bin TL arasında değişen günlük fiyatlar 1.500-5 bin TL seviyelerine yükseldi. Alanya ilçesinde 10-25, villalar için 30-50 bin TL arasında kira talep ediliyor.