Yaz tatilini dört gözle bekleyen öğrencilere kötü haber! MEB kararını açıkladı: Tarihi duyan öğrenciler yıkıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilde olan öğrenciler için çok önemli bir açıklama yaptı ve öğrencilerin hayallerini suya düşürdü. Bu yıl yaz tatili yapılmayacak. Öğrenciler, üçlü tatil heyecanı yaşarken bu haberle yıkılacaklar. Bayram tatili ve 23 Nisan tatilinin birleştirilmesiyle birlikte 9 günlük dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, MEB'in son dakika duyurusuyla tatil keyfinden mahrum kalacaklar. Peki, yaz tatili neden iptal edildi? Bu konuda bir açıklama yapılmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili ile ilgili önemli bir karar aldı ve bu konuda açıklama yaptı. Bakanlık, uzun süreli ara verilmesi ve deprem felaketi gibi sebeplerle yaz tatilinin iptal edildiğini duyurdu. Bunun yerine, yaz okullarının açılacağı ve öğrencilerin bu okullarda eksik kalan derslerini ücretsiz bir şekilde telafi edebilecekleri belirtildi. Bu karar, öğrencilerin yaz tatili hayallerini suya düşüreceği için üzüntüye neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz okulu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu yaz öğrencilerin telafi derslerini alabilmesi için birçok önlem alındı ve büyük bir çaba harcanıyor. MEB, yaz okulu programları hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bir açıklama yapacak. Ancak öğrencilerin yaz okullarına katılımı tamamen gönüllülük esasına dayalı olacak. Bu haberi alan öğrencilerin bir hayli üzüleceği kesin.