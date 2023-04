Yaz tatilini dört gözle bekleyen öğrencilere kötü haber! MEB kararını açıkladı: Tarihi duyan öğrenciler yıkıldı

16 HAZİRAN 2023











DEPREMDEN ETKİLENEN 10 İLDE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?





OKULLARIN AÇILMA KARARI VALİLİKLERE BAĞLI





Milyonlarca öğrenci şu anda 9 günlük Nisan ayı ara tatilinin keyfini çıkartıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 14 Nisan'da tatil için okullarını kapattılar. İkinci ara tatil, 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da yeniden ders başına oturacaklar. Bu arada birçok öğrenci, yaz tatili konusunda sorular sormaya başladı. "Yaz tatili olmayacak mı?" gibi sorular gündeme geldi. Ancak, eğitim bu yıl da yaz tatili döneminde devam edecek. Yaz tatilinin iptal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre, okulların ne zaman yaz tatiline gireceği netleşti. Bu yıl, öğrencilerin yaz tatiline girmesi için son tarih, 16 Haziran 2023 olarak belirlendi. Bu tarihte okullar kapanacak ve öğrenciler için yaz tatili başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2022'de başlamıştı.Bu yılki Nisan ayı ara tatili, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 9 gün sürecek. Lise öğrencileri ise 8 gün tatil yapacaklar. Ancak, yaz tatili süresi henüz netleşmedi. Fakat, önceki yıllara göre genellikle 3 aydan fazla sürmekte olduğu biliniyor. Özetle, öğrencilerin bu yıl yaz tatili yapmalarına izin verilecek. Okulların kapandığı son tarih 16 Haziran 2023 olarak belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 23 Nisan Pazar günü sona eren Nisan ayı ara tatilinin ardından 24 Nisan'da yeniden ders başına oturacaklar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'deki 19 milyon öğrencinin ikinci ara tatil öncesi son ders gününü Ordu'da bulunan Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda öğrencilerle birlikte karşıladı. Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi ve bir haftalık ara tatilin Ramazan Bayramı ile denk geldiğine dikkat çekti. Bakan Özer, öğretmenlere özellikle teşekkür ederek, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra öğretmenlerin büyük bir fedakarlıkla hareket ettiğini ve halka yardım etmek için sahaya koştuğunu vurguladı. Öğretmenlerin, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü fedakarlığı yaptıklarını, çadırlarda, konteynerlerde çocukların ve ailelerin psikolojik sağlıklarını güçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve arama kurtarma birimi olarak enkazların altından canlı vatandaşları kurtarmak için büyük riskler aldıklarını ifade etti. Bakan Özer, bu öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına içten şükranlarını sundu. Öğretmenlerin idari izinli sayılacağını ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden istedikleri yerlerden alabileceklerini belirten Bakan Özer, öğrencilerin tatil dönemlerinde dinlenmeleri, eğlenceli ve öğretici etkinlikler yapmaları için teşvik edildiğini vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremzedelerin yaşadığı zorlu süreçte öğretmenlerin büyük fedakarlıklar gösterdiğini ve kahramanlık görevlerinde bulunduğunu belirtti. Vefa gruplarında vatandaşlara yardım etmek için gösterdikleri çabalar ve ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretmek için öğrencilerle birlikte çalışmaları, Özer tarafından övüldü. Deprem bölgesindeki hayatın normalleşebilmesi için öncelikli olarak eğitimin normalleşmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özer, bu amaçla çalışmalarının 6 Şubat tarihinden itibaren devam ettiğini söyledi. Depremden etkilenen 10 ilde, hayatın normalleştirilmesinin eğitimin normalleştirilmesiyle mümkün olacağının bilinciyle çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özer, öğrencilerin bulundukları her mekanda öğretmenleriyle buluşabilmesi için çadır ve konteynerlerde eğitim sınıfları oluşturduklarını açıkladı. Deprem bölgesindeki on ilimizi 3 kategoriye ayırarak normalleştirme yolunu araştırdıklarını ve Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin merkez ve tüm ilçelerinde 1 Mart'tan itibaren eğitim öğretimi normalleştirdiklerini söyledi. Ardından, Osmaniye, Gaziantep ve Adana illerinde de eğitim öğretiminin 13 Mart'tan itibaren merkez ve ilçelerde normalleştirildiğini belirten Özer, geri kalan Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay illerinde depremden en fazla etkilenen ilçelerde eğitim öğretimi normalleştirmek için 27 Mart tarihinde belirli ilçelerde başladıklarını dile getirdi. 27 Mart'ta Malatya'da 8 ilçede, Kahramanmaraş'ta 2 ilçede, Hatay'da 7 ilçede ve Adıyaman'da 5 ilçede çocukların öğretmenleriyle buluştuğunu ifade etti. Bakan Özer, öğretmenlere yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür ederek, depremzedelere Allah'tan rahmet diledi ve devlet ve millet olarak el ele vererek depremzedelerin yaşadıkları zorlu süreci en kısa sürede atlatacaklarını belirtti.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, okulların açılmasıyla ilgili kararın valiliklere bırakıldığını ve valiliklerin bu inisiyatifi Bakanlıkla istişare ederek kullandığını belirtti. Bu doğrultuda Malatya ve Kahramanmaraş'ta eğitim öğretime başlandığını, 10 Nisan itibarıyla ise 79 ilin merkez ve tüm ilçelerinde eğitim öğretimin normalleştiğini ifade etti. Hatay ve Adıyaman'da ise ilçelerdeki eğitim öğretim faaliyetleri için alınan kararla birlikte 24 Nisan itibarıyla tamamen normalleşme sağlanacağını dile getirdi. Öğrencilerin normalleşme adımlarının hızlandığına dikkat çeken Özer, diğer illere nakillerini aldıran öğrencilerin geri dönüşlerinin arttığını belirtti. Nakillerini diğer illere aldırıp geri dönen öğrenci sayısının 32 bin 659'a ulaştığını ifade ederek, bu rakamın Hatay ve Adıyaman'da eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte daha da artacağını söyledi. En fazla geri dönüşün olduğu illerin ise sırasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya olduğunu açıkladı. Bakan Özer, Bakanlık olarak en önem verdikleri öğrenci grubunun LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler olduğuna vurgu yaparak, destekleme ve yetiştirme kurslarına özel ihtimam gösterdiklerini belirtti. 6 Şubat'tan itibaren devreye sokulan kurslarla öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olduklarını dile getirdi. Şu anda on ilde 3 bin 450 noktadaki destekleme yetiştirme kurslarında çocuklara destek olmaya devam ettiklerini, yaklaşık 145 bin öğrencinin bu kurslardan yararlandığını ifade etti. Kursların bir haftalık tatilde de açık kalacağını sözlerine ekledi.