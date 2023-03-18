Yaza düğün hazırlığı yapanlar kapıda kuyruk olacak! BİM'de büyük çeyiz indirimi başladı: Her şey piyasanın yarı fiyatına!







BİM 24 MART AKTÜEL ÜRÜNLER







Düğün hazırlığı yapan ancak piyasadaki yüksek fiyatlar sebebiyle zorlanan vatandaşlar için yeni bir müjde BİM tarafından verildi. Peki BİM'de hangi ev ürünleri satılıyor? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BİM tarafından yapılan yeni kampanyaya göre 24 Mart aktüel ürünler kataloğunda birçok farklı kategoride düğün hazırlığı yapan ve eş eşyalarını değiştirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir indirim yapıldı. O ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Dijitsu marka 50 inç android televizyon 5 bin 599 TL -Dijitsu marka 32 inç android televizyon 2 bin 499 TL -Schwartz marka saç kesme makinesi 189 TL -Schwartz marka kulak burun kıl düzeltme seti 59 TL -Polosmart TWS marka kulaklık 139 TL -Heifer marka saç kurutma makinesi 229 TL -Hava nemlendirme makinesi 149 TL -Luna'nın bisikleti 65 TL -Enchantimals marka oyuncak bebek 105 TL -Piccolo marda mondi askılı puset oyuncak 87.50 TL -Konfetili 3'lü şeffaf balon 17.50 TL -Elif'in Düşleri marka kırtasiye seti 44.50 TL -Defterli kırtasiye seti 24.50 TL -Kırtasiye seti 14.50 TL -Duvar denge oyunu 79 TL -Tetra marka kule oyunu 79 TL -Manyetik yazı tahtası 39 TL -Zeka oyuncağı 49 TL -Oyuncak hayvan çeşitleri 39.50 TL -Karma çocuk hikaye kitapları 22.50 TL -100 gram yumak 13.50 TL -Kütahya Porselen marka 48 parça mat altın desenli yemek takımı 1.799 TL -Hisar Optima marka 30'lu çatal kaşık bıçak takımı 729 TL -Molinella marka çift kişilik nevresim takımı 575 TL -Molinella marka 2'li yastık kılıfı 59 TL -Molinella marka çift kişilik yorgan 399 TL -Molinella marka çift kişilik yatak örtüsü 375 TL -Lux Kapitone marka yastık 89 TL -2'li yastık alezi 59.50 TL -Kadın erkek bornoz 299 TL -Nakışlı baş havlusu 49 TL -Nakışlı banyo havlusu 129 TL -Kapitoneli 2'li banyo paspas seti 149 TL -Çift çifilik yastık alezi 119 TL -Tek kişilik yastık alezi 79.50 TL -Çift kişilik battaniye 99 TL -Tek kişilik battaniye 79 TL -Kumtel marka set ocak 1.399 TL -Kumtel marka ankastre set 3 bin 799 TL -Mutfak tartısı 117.50 TL -Mimilos marka 70 cm yer sofrası 179 TL -Mutfak araç gereçleri 28 TL -Mutfak gereçleri 26 TL -Siyah bulaşıklık 149 TL -Silikon ürünler 49 TL -Desenli mikser kabı 19.50 TL -Kum saati turşuluk 24.50 TL -Bonera Emaye marka 16 cm kase 45 TL -Bonera marka ocak üstü tost tavası 179 TL -Borcam Elite 2750 cc 119 TL -Glass in Love marka tatlı kase seti 7'li 179 TL -Kaşıklık 17.50 TL -Yuvarlak desenli saklama kabı 19.50 TL -Benante marka seramik banyo seti 199 TL -Rakle marka 3'lü ayaklı içecek bardağı 99 TL -Rakle marka 3'lü su bardağı 49 TL -Kütahya Porselen marka 12'li fincan takımı 159 TL -Tefal marka 500 ml rondo 279 TL -Emsan marka 10 parça tencere seti 899 TL -Pirge marka 19 cm şef bıçağı 129 TL -Pirge marka 18 cm dilimleme bıçağı 99 TL -Paşabahçe marka 6'lı çay bardağı 99 TL -Paşabahçe marka kase 119 TL