MAGAZİN
02 Mayıs 2023 - 22:01

Yaza incecik girmek isteyenler dikkat! Hande Yener'in 7 günde 4 kilo verdiren diyeti ortaya çıktı

Ünlü popçu Hande Yener'in fit kalma sırrı ortaya çıktı. Sadece bir haftada tam 4 kilo verdiriyor. İşte ünlü ismin çok konuşulan diyeti...

MAGAZİN
02 Mayıs 2023 - 22:01
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Yaza incecik girmek isteyenler dikkat! Hande Yener'in 7 günde 4 kilo verdiren diyeti ortaya çıktı


Yaz mevsimi yaklaşırken hem kadınlar hem de erkekler kış boyu aldıkları kiloları verme derdine düştü. Ramazan ayının da geride kalmasıyla birlikte şok diyetler ortaya çıktı.

Umpir’de yer alan habere göre, 50 yaşındaki pop yıldızı Hande Yener’in yıllardır fit kalmasının sırrı ortaya çıktı. Yıllar geçse de zayıf fiziğinden ödün vermeyen Yener, sık sık uyguladığı bu diyetle beraber kilosunu koruyor ve kilo aldığında kolayca verebiliyormuş.

Hande Yener diyeti ile haftada 4 kilo!



Pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, sevenleriyle kilo verme sırrını paylaştı. Bir haftada 4 kilo vermeyi vadeden zayıflama sırrı özellikle bu yaz düğünü olan genç kızlar tarafından büyük ilgi görüyor. Basındaki haberler doğrultusunda açıklama yapan Yener, haftada nasıl 4 kilo verdiğini dile getirdi.

Hande Yener, kilo kontrolünü sağlayamadığı dönemlerde karbonhidrat tüketimini tamamen durdurduğunu ve sağlıklı beslenme düzenine geçtiğini ifade etti. Bu süreçte bol su ile besinleri takviye eden isim bu sayede 7 günde 4 kilo vermeyi başarmış.

Bu haberin yayılması ardından birçok kişi Hande Yener diyetini denemeye başladı. Olumlu sonuç alanlar ise sosyal medya kanallarında bu rutinini paylaşarak kilo vermek isteyen diğer kişilere yol gösteriyor.

Kaynak: https://umpir.com/hande-yenerin-1-haftada-4-kilo-verdiren-diyeti

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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