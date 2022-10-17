Alışılmışın dışında bir Beşiktaş!

Beşiktaş bu sezon ligde 10 maç geride kalmışken 19 puanla 3. sırada yer alıyor olabilir, sadece 1 mağlubiyet de almış olabilir. Ancak bu gerçek sezon başından bu yana siyah beyazlıların kendisine yakışan bir oyun oynamadığı gerçeğini değiştirmiyor.

Bu sezon görmeye alıştığımız Beşiktaş yok!

Alıştığımız Beşiktaş hep aynıydı, tribünlerin, kulübün istediği... Hücum odaklı bir oyun oynayan, özellikle iç saha maçlarında taraftarının da desteğini arkasına alarak rakiplerine öldürücü pres yapan... Bu sezon ise bambaşka bir Beşiktaş izliyoruz. Yakın zamana bakacak olursak özellikle de Şenol Güneş ve Sergen Yalçın döneminde tam da tribünlerin istediği bir oyun oynanıyordu...

Başakşehir maçıyla birlikte sistem tamamen çöktü...

Medipol Başakşehir maçında iç sahada alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Beşiktaş'ta işler bir türlü yoluna giremiyor. İstanbulspor deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik, Dolmabahçe'de Fenerbahçe derbisindeki golsüz beraberlik, Giresunspor deplasmanında 3 puan alınmış olmasına rağmen yetersiz kalan oyunun üzerine son olarak Beşiktaş kendi sahasında oynadığı Trabzonspor maçında da ne yazık ki umut vermedi... Organize olamayan, hücumda ne yaptığı belli bile olmayan son haftalarda başarılı olduğu savunma konusunda da bu hafta S.O.S verdi. Köşe vuruşunda alan savunması yapmaya çalışan Beşiktaş, en çok savunması gereken kısımda rakibinin golcüsünü yalnız bıraktı. Yenilen ikinci golde ise siyah beyazlı futbolcuların sahanın içerisinde konsantrasyondan ne kadar uzak olduğunu gördük. Masuaku'nun rakibine ikram ettiği golde bordo mavililer hata yapmadı.

Avcı oyuna müdahale ederken Valerien yine uyudu

Oyuncu değişiklikleri ve kadro tercihleri konusunda son haftalarda ağır eleştiriler alan Valerien Ismael, yine oyunu izlemekle yetindi... Abdullah Avcı takımı İstanbul'da 2-1 önde olmasına rağmen mücadelenin 56. dakikasında Umut Bozok ve Bardhi'yi oyuna alıp takımını diri tutarken, Valerien ise her zaman olduğu gibi tribünlerden gelen tezahüratın ardından oyuncu değişikliklerini yapmaya başladı.

Tezahüratların ardından yapılan değişiklik golü getirdi

Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'Valerien uyuma, değişiklik yapsana' tezahüratının ardından dakikalar 68'i gösterdiğinde Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'i oyuna aldı.

Fenerbahçe maçında Ghezzal, Trabzonspor maçında Tosun Paşa

Oyuncu değişiklerinin ardından Beşiktaş, aynı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi hareketlenmeye başladı. Fenerbahçe maçında siyah beyazlıları hareketlendiren 70. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal olurken, Trabzonspor maçında ise Cenk Tosun'un oyuna girmesi Beşiktaş'ı hücum anlamında harekete geçirdi... Nitekim oyuncu değişikliğinden kısa bir süre sonra ön alanda baskıyı kurmayı başaran kartal, Tosun Paşa ile golü buldu.

Sorun toplanan puan değil!

Beşiktaş puan durumunda kötü bir noktada değil bunun herkes farkında. Zaten konu siyah beyazlıların bu sezon topladığı puan değil, oynadığı oyun. Taraftarlar ve futbol otoriteleri oynanan bu oyunun şampiyonluk için yeterli olmadığını görüyor...

Haftalardır aldığı eleştirilere rağmen yaptığı hatalarda ısrarcı olmaya devam eden Valerien Ismael eğer böyle ilerlerse görevini sürdüremeyebilir.

Tribünlerde homurdanmalar iyice artıyor

Trabzonspor maçında Beşiktaş tribünlerinden yükselen istifa tezahüratları ardından gelen 'Sergen Yalçın' sözleri ilerleyen haftalarda iyice yükselecek gibi gözüküyor...

Başkanın başka çaresi kalmayabilir

Beşiktaş yönetiminde hafta içerisinde Başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda her ne kadar hocasının arkasında olduğunu ve onunla görev sürecinde devam etmek istediğini söylemiş olsa da eğer Valerien Ismael haftalardır yaptığı hatalara devam ederse bu pek mümkün olmayabilir.