Yazdan kalma günler mazide kalıyor! O illeri sağanak yağış vuracak! Önlemini almayan yandı







BUGÜN HAVA NASIL?







KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

MARMARA

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

28 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU

1 MART 2023 HAVA DURUMU

2 MART 2023 HAVA DURUMU

3 MART 2023 HAVA DURUMU

Ocak ve Şubat aylarının çok kurak geçmesi barajlar konusunda endişe yarattı. Geçen yılın yarısından fazlasında ve barajların su seviyesinin düşmesinin ardından yetkililer bir açıklama yayınlayarak "birbirine yapışmasını" talep etmişti. Böyle bir yaz öncesi durum herkesi tedirgin ettiyse de kuraklık sonrası çekilen fotoğraflar herkesi dehşete düşürdü. Bugün, yağmurlu havanın gelmesi beklenirken, Meteoroloji en son hava tahminini yayınladı. 27 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan güncel hava durumu tahminine göre yeni hafta kuvvetli rüzgar ve fırtınalarla başlayacak. Uzmanlar, şiddetli yağışların bu hafta da devam edeceğini belirtirken, sıcaklığın da düşeceğini belirtti.Yurdun iç ve batı kesimlerinin aralıklı ve çok bulutlu, Edirnes, Kırklarel, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir ile diğerlerinin yağmur ve kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. bazen daha az bulutlu ve açık hava. Sabah ve gece doğuda buzlanma ve don, iç kesimlerde ve doğuda sis ve çisenti bekleniyor. Batıda bir toz sürüklenmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır.Rüzgar; Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi ve batısı) Ege kıyısı (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batısı) kuvvetli güneyli rüzgarlar ve fırtınalar (50-80 km/sa, bazen 90). ) Ulaşım arızaları, çatının uçması, ocak ve doğalgaz zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve takip edilmesi önerildi.Hava parçalı bulutlu, Edirne ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir ilçelerinde sağanak ve sağanak yağış bekleniyor. bölgenin doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Batı kesimlerde güneyden kuvvetli ve kısmen fırtına gibi esiyor (50-80 km/s, bazen 90 km/s). Toz göçünün bölge genelinde görülebileceği tahmin edilmektedir. EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurluParçalı bulutlu İzmir ve Kütahya devreleri az ve yer yer yağmurlu geçiyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve çisenti bekleniyor. Rüzgarın; Rüzgarın güneybatı Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtınalı (50-80 km/sa, bazen 90 km/sa) bekleniyor. Toz göçünün bölge genelinde görülebileceği tahmin edilmektedir. A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 22°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı MUĞLA °C, 17°C Parçalı bulutluParçalı bulutlu olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve akşam saatlerinde sis ve puslu yağmur beklenebilir. ADANA °C, 26°C Az bulutlu ANTALYA °C, 21°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 23°C Az bulutlu K.MARAŞ °C, 22°C Az bulutluTahminlere göre az ve parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir'de yer yer yağmurlu geçeceği düşünülüyor. Zaman zaman sis ve pus olabilir. Toz taşınımı, bölgenin kuzeybatı olacağı düşünülüyor. ANKARA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif yağmurlu KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 14°C Az bulutluParçalı bulutlu ve batıda parçalı bulutlu hava düşünülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve çisenti bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu olacağı düşünülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsü fazla olan yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. AMASYA °C, 21°C Az bulutlu SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 20°C Az bulutlu TRABZON °C, 20°C Az bulutluParçalı bulutlu olacağı düşünülüyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır. ELAZIĞ °C, 15°C Az bulutlu ERZURUM °C, 4°C Az bulutlu KARS °C, 7°C Az bulutlu MALATYA °C, 15°C Az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ADIYAMAN °C, 20°C Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR °C, 19°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 20°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 22°C Az bulutlu ve açık