









GÜNEŞLİ GÜNLERE HASRET KALDIK! YİNE YAĞMUR YİNE YAĞMUR







Yazdan kalma günlere veda edin! Sağanak yağış hayatı felç edecek: O iller açıklandı. Güneş bir türlü yüzünü gösteremedi. Yaz gelse bile güneş bir türlü yüzünü gösteremiyor. Havalar ha ısındı ha ısınacak derken sürekli yağmur uyarıları alıyoruz. Nisan ayının gelmesi ile başlayan yağmurlar halen etkinliğini sürdürüyor. Yeni yağış uyarısı yapıldı. Önlemleri alın. O şehirler için alarm verildi. İşte detaylar...Nisan ayı yağmurlu ve karlı günlerin ayı oldu. Baharın gelmesini beklerken şiddetini artıran soğuk hava ve yağmur nedeniyle insanlar bahara hasret kaldı. Artık mevsimler karıştı. Yaşanan küresel değişimler, küresel ısınma, iklimsel problemler ve dünyadaki dengenin değişmesi mevsimlere de yansıyor. Bu olumsuz etkiyi her sene daha fazla hissetmeye başladık. Aralık Ocak aylarında soğuk hava beklenirken güneşli hava görülürken, bahar aylarından olan nisan ayında ise soğuk hava etkinliğini sürdürebiliyor. Nisan ayında bazı şehirlerde kar yağdığına da hep birlikte şahit olduk. Durum böyle olunca da insanlar tedirgin olmaya devam ediyor. Nisan ayının bitimine az bir zaman kaldı ancak yağışların nisan ayını bırakmaya hiç niyeti yok. Yağış yine geliyor. Bazı şehirlerin isimleri paylaşıldı. ve uyarı yapıldı. İşte yağış beklenen o iller ve diğer ayrıntılar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu uyarı ile, 16 Nisan 2023 Pazar gününde Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, yüksek olan bölgelerde kar örtülü olunması halinde çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine uyarılarda bulundu. Ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı açıklandı. Buna göre; Marmara, Ege Bölgesi, (Muğla dışındaki iller) Batı Akdeniz Bölgesinin iç kesim tarafları, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz Bölümünde yer alan illerden Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun illerinin gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.