Yazın düğün yapanlar şimdi yaşadı! Altın fiyatları doruğa çıktı 2023 fiyatı açıklandı!







Gram altın rekora koşuyor!







Yeni alım fırsatları doğuyor

Altın fiyatlarında son bir haftadaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Elinde altını olan ve daha önce altın yatırımı yapmış kişileri sevindiren yukarı yönlü hareketler meydana geldi. altın, geride bıraktığımız hafta büyük bir yükselişe imza atarken bu hafta başı itibarıyla da rekor üzerine rekor kırdı. Hem ons altında hem de gram altın tarafında daha önce görülmemiş rakamlar ekranlarda yerini aldı.Bir önceki haftaya 1.631 dolardan başlayan ons altın, bu haftaya bakıldığında 1.789 dolara kadar çıktı. elde edilen bu rakam, Temmuz 2020’den bu yana ons altında görülen en yüksek rakam olarak kayda geçti. Ons altında yaşanan bu yükseliş beraberinde gram altında da yeni seviyelerin görülmesine neden oldu.Gram altın kasım ayına 985 liradan başlarken ilk 15 günün sonunda 1.068 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatlarındaki bu artışın temel nedeni geçtiğimiz hafta açıklanan FED faiz kararı ve ABD enflasyon rakamları oldu. FED’in faiz artış kararından sonra bir süre yükselen ancak yeniden düşüşe geçen altın ABD enflasyon rakamının beklenenden düşük gelmesiyle bir anda fırladı.Mynet’in haberine göre, Stratejist Cüneyt Paksoy altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir FED etkisiyle baskılanan ons altının, son aylarda FED’in politikasını değiştirmesi ve piyasaların kötü veri- iyi politika moduna geçmesi sonrasında en geç mart ya da mayıs ayılarında duracağını, hatta Fed’in 2023 sonunda faiz indirimine gidebileceğini belirtti. Altın fiyatlarındaki yükselişin devamı için 1750 – 1775 dolar üzerinde kaldıkça, hareketlenmenin yeniden 1900 – 2080 bölgesine gitmesinin mümkün olacağını ifade etti. Fakat 1700 desteğinin altına yeniden geçip 1650 dolar seviyesini test etmeye başlaması halinde ons altının yeniden sorgulanması gerekeceğine dikkat çekti. Onstaki bu hareketin gram altına etkisinin 1.068 liraya yükselmesi olduğuna işaret ederek, hareketin 1050 lira üzerinde kaldıkça 1075, hatta 1100 liralara kadar çıkabileceğini söyledi. Ancak gram altının 1000 lira seviyesine ve altına çekilmesi halinde kademeli olarak alım fırsatı yaratacağını, geri çekilmelerin her daim alım fırsatı oluşturduğunu ifade etti. Dolar kurundaki düşüş, euro’nun yükselişi de altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörlerden biri oluyor. Gram altındaki hareketleri görmek için döviz kurunu da yakında takip etmek gerekiyor.