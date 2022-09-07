YDS başvuruları başladı

ÖSYM'nin web sitesinde konuya ilişkin yer alan duyuruya göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak. Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Huzeyfe Tarık Yaman