EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 10:06

YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 10:06
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YDS başvuruları başladı

ÖSYM'nin web sitesinde konuya ilişkin yer alan duyuruya göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak. Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Huzeyfe Tarık Yaman

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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