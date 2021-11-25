YAŞAM
25 Kasım 2021 - 12:50

Yediği turp ölümüne sebep oluyordu

Mardin’de bir kişi akşam yemeğinde turp ve güveç yerken yemek borusunda hissettiği acı ile bir anda hastanelik oldu. Yemek borusuna sivri ve keskin bir kemik takılan talihsiz adam doktorların müdahalesi ile ölümden döndü.

YAŞAM
25 Kasım 2021 - 12:50
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Yediği turp ölümüne sebep oluyordu
Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre  3 çocuk babası 46 yaşındaki Hasan Nas bir hafta önce akşam yemeği yediği sırada yemek borusuna yabancı cisim kaçması sonrasın hastaneye kaldırıldı. Güveç ile turp yiyen adam bir anda boğazında duyduğu acı neticesinde hastaneye başvurdu. Yediği turpun boğazına takıldığını düşünen talihsiz adam hemen hastaneye başvururken durumu ciddileşen Nas, ilk olarak yoğun bakıma alındı. 



Talihsiz adama müdahalede bulunan doktorlardan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynel Doğan tarafından yapılan anestezili endoskopide yemek borusunda bir kemik olduğu ve kemiğin yemek borusunu deldiği saptandı. Nas, kemiğin yemek borusunda hasar oluşturması ve riskli olması sebebiyle göğüs cerrahisi bölümüne alındı. Bölüm doktorlarından Doç. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi tarafından özofagoskopi (boru sistemiyle) kemiğin çıkarılması ile ameliyata alınarak yemek borusundaki hasar onarıldı. Doktorların uzun uğraşları ile sağlığına kavuşan Nas, en son turp yedikten sonra kendini hastanede bulduğunu söyledi.



BOĞAZINA DİKEN BATIĞINI SANDI
Öte yandan yaşadığı bu talihsiz olayı anlatan Hasan Nas akşam yemeği yediği sırada , boğazına bir şey kaçtığını ama neyin kaçtığını bilmediğini ifade etti. Nas “ Birden bire böyle oldu. Daha sonra acile gittim, müdahale ettiler. Orada yemek borumda bir cisim olduğunu tespit ettiler. Ondan sonrasında ise kendimi bu hastanede buldum. Akşam yemeğinde güveç yemeği ve turp vardı. Turp yerken boğazımda bir cisim tıkalı kaldı. O anda ne olduğunu bilmedim. Göğsümde yanma oluyordu. Bir şey yuttuğum zaman sanki diken batıyordu. Şu anda çok iyi ve rahatım. Eskisi gibi yiyip içebiliyorum" dedi.

 
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