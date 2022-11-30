Yedikçe yiyesiniz geleceği o tarif! Pastaneleri aratmayan elmalı rulo tarifi! Aman dikkat parmaklarınızı yemeyin







ELMALI RULO PASTA TARİFİ







TARİFİ

Çay saatlerini boş geçirmek istemeyenler için oldukça kolay zamanınızı almayacak pasta tarifi geldi. Klasik keklerden sıkılanlar için elmalı rulo pasta yapılışı merak edildi. Keki kırmadan parçalamadan nasıl rulo pasta yapılır sorusuna ise yanıt aranıyor. İşte, elmalı rulo pasta yapılışıKek için:3 yumurta 1 su bardağı şeker Yarım su bardağı süt 1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Elmalı harcı için: 5 tatlı elma Yarım su bardağı şeker Yarım çay bardağı öğütülmüş ceviz 1.5 çay kaşığı toz tarçın Üzeri için: Pudra şekeriÖncelikle bu tarif için ekşi elma olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Rendenin kalın kısmıyla elmalar rendelenir. Yapışmaz tavanın içerisine rendelenen elmalar koyulur ve suyunu salıp çekene kadar pişirme işlemi devam eder. Pişen elmaların üzerine ceviz ve tarçın eklenebilir. Elmalar soğuyana kadar keki hazırlayalım. Derin kabın içerisine şeker ve yumurtayı köpürtene kadar çırpalım. Mikser yardımıyla çırpıldıktan sonra süt ilave ederek biraz daha karıştıralım. Devamında ise içerisine un, kabartma tozu, vanilin elenerek ilave edilir. Yağlı kağıt serilen fırın tepsisine kek harcı konulur ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirilir. Pişen keki fırından çıkardıktan sonra sıcağıyla rulo haline getirilmesi gerekir aksi halde kekte parçalanmalar yaşanır. Kekin üzerine elmalı harç eşit olarak yayılır ve rulo şeklinde sarılır. Soğumaya bırakılan elmalı rulo kek sunumu esnasında üzerine pudra şekeri eklenir. Afiyet olsun.