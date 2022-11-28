Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 21:01

Yedikçe yiyesiniz gelecek! Kupta kadayıflı muhallebi tarifi! Görünüşü muazzam tadı mükemmel hafif tatlı

Çay yanlarına ve ağır yemekler sonrasında hafif tatlı arayışında olanlar için muhteşem bir tarif ile geldik. Kadayıflı muhallebi kuşlarda güzel görüntüsüyle iştah açarken lezzetiyle de yiyenlerin beğenisi topluyor. İşte kupalarda kadayıflı muhallebi tarifi haberimizde

Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 21:01
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Yedikçe yiyesiniz gelecek! Kupta kadayıflı muhallebi tarifi! Görünüşü muazzam tadı mükemmel hafif tatlı


Sütlü tatlı severler için olan bu tarif lezzetiyle beğeni toplarken pratik yapımıyla da tercih nedeni oldu. Hem kadayıf hem de muhallebi olan bu tarif kupalarda yer alırken görünüşüyle de iştah açmaktadır. Kupta kadayıflı muhallebi nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? 

KUPTA KADAYIFLI MUHALLEBİ MALZEMELERİ 

300 gram kadayıf 



3 yemek kaşığı tereyağ 

5 yemek kaşığı toz şeker 

1 su bardağı dövülmüş ceviz 

1 çay kaşığı tarçın 

Muhallebi için:

1 litre süt 

3 yemek kaşığı un 

3 yemek kaşığı nişasta 

1 su bardağı toz şeker 

1 paket vanilya 

1 yumurta sarısı 

1 paket krem şanti 

TARİFİ 

Kadayıflar küçük parça olmak şekilde parçalanır ve tereyağ alınan tavaya koyularak kavrulmaya başlanır. Rengi dönen kadayıfların üzerine dövülmüş ceviz ilave edilerek biraz daha kavrulur ve ocağın altı kapatılarak kenara alınır. 

Tatlının muhallebisi için uygun tencere içerisine süt, un, şeker, nişasta alınarak kıvam alıncaya kadar pişirilir. Kaynama sırasında sürekli karıştırmak gerekir aksi durumda dibi tutar. Kıvama gelen muhallebi ocaktan alınır ve içerisine vanilya, krem şanti ilave edilerek mikser yardımıyla çırpılır. Kupların içerisine ilk önce kadayıf sonra muhallebi konularak bu sırada devam eder. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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