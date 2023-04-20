Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Hazal Kaya ve Ceyda Düvenci meğer bu yüzden küsmüş!







HAZAL KAYA VE CEYDA DÜVENCİ DOSTLUĞU ÇATIRDIYOR







Başarılı oyuncu Hazal Kaya ve Ceyda Düvenci ile ilgili sosyal medya platformlarında küslük haberleri artmaya başladı. Peki ikili neden küstü? Aralarının açılma sebebi nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sosyal medya platformunda iddia edilen haberlere göre Ceyda Düvenci ve Hazal Kaya'nın dostluğu bozuluyor. Ceyda Düvenci'nin sunduğu program esnasında yaşananların ikilinin arasını bozduğu iddia ediliyor sosyal medya kullanıcıları tarafından. İddialara göre Hazal Kaya'nın konuk olduğu programda Ceyda Düvenci'nin tavırlarının ikilinin arasının bozduğu konuşuluyor. Komşu olan Ceyda Düvenci ve Hazal Kaya'nın arasının çok iyi olduğu da biliniyor. Hatta ailecek görüşen iki arkadaştan Hazal Kaya'nın Ceyda Düvenci'den önce Bülent Şakrakla arkadaşlığı biliniyor.Ali Atay ve Bülent Şakrak arkadaşlığı da Hazal Kaya ile olan ilişkiden çok öncesinde başlıyor. Hatta Bülent Şakrak ve Hazal Kaya samimiyetinden ötürü Düvenci ile birbirlerine gelin görümce olarak hitap ediyorlar. Hazal Kaya ve Ceyda Düvenci program esnasında da çok fazla didiştiklerini dile getirmişti. Hatta Ceyda Düvenci Hazal Kaya'nın annesinden sonra en çok tartıştığı kişi olduğunu, aralarında aşk, şehvet ve didişme olduğunu söylemişti esprili bir dille. Ancak program esnasında Ceyda Düvenci'nin Hazal Kaya'yı çok fazla terslediğini ve çok gergin bir program olduğu izleyiciler tarafından belirtildi. Ceyda Düvenci Hazal Kaya'nın yüksek sesle konuşmasından rahatsız olduğunu da dile getirdi ve cazgır olarak hitap etmesi de herkesi şaşırttı. Aralarında çok yakın bir ilişki olan ikilinin arkadaşlığının bu program sonrasında gerildiği sadece izleyiciler tarafından iddia ediliyor.