Yeğenini 1 yıl çöp evde tutan teyze hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı













Çöp evde kilitli bir oda bulundu!

Çocuk apar topar hastaneye kaldırıldı

"Yeğenimi zorla kaçırmadım annesi bana verdi"

Çocuğa özel beslenme programı hazırlandı

Korkunç olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. 2 yıl önce mahallede bir apartman dairesi kiralayan Kamuran Pınar A.’nın ev sahibine kira vermemesi üzerine ortaya çıkan olaydın altında bambaşka gerçekler su yüzüne çıktı. İddialara göre, apartman dairesini kiralayan Kamuran Pınar A., daireyi kiraladıktan sonra ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi Aydın S., avukatına talimat verdi ve kiracısını mahkemeye verdi. Dava, Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde görüldü fakat davalı Kamuran Pınar A. duruşmaya katılmadı.Mahkeme kararına göre Kamuran Pınar A.’ya Mart ayında biriken kira borcunu ödemesi için bir tebligat gönderilirken kiracı Kamuran Pınar A. mahkeme kararını hiçe saydı ve borcunu ödemedi. Bu kez devreye icra dairesi gidi ve evin tahliye işlemleri başlatıldı. Kararın onaylanması sonrası ekipler evin kapısını çilingir yardımıyla açtırdıktan sonra içeriye girince çöp ev ile karşı karşıya kaldılar. Evin giriş kapısının kilidi yenisi ile değiştirildi ve ekipler evden ayrıldı.Bir sonraki gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkeme tarafından verilen tahliye kararına karşı çıkığı ve eve girmeye devam etmesinden dolayı polis tarafından gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan Kamuran Pınar A., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. O sırada çöp evi temizliğe Nilüfer Belediyesi'ne bağlı ekipler gitti. Eve giden ekipler temizlik çalışmalarına başladıktan sonra evde kilitli bir odanın olduğunu fark ettiler. İçeriden sesler geldiğini duyan ekipler kapıyı kırıp içeri girdiler ve gördükleri manzara karşısında şok oldular. 9 yaşlarında bir çocuğun içeride kilitli tutulduğunu gören ekipler durumu hemen polise bildirdiler.Çöp evin odasında bulunan çocuk, sağlık ekibi tarafından apar topar ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavi altına alınan çocuğun saçlarının ve tırnaklarının aşırı uzadığı ve 17 kiloya kadar düştüğü saptandı. Olayın hemen ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve hangi sebetren dolayı çöğ evin içinde hapsedildiğini öğrenebilmek adında bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın çocuğu olduğu belirlenirken çocuğun adının da Cem Muhammet A. olduğu öğrenildi. Kamuran Pınar A.’nın çok uzun zaman önce kız kardeşiyle konuşmamaya başladığı ve bir cenazede yeğenini kaçırarak kiraladığı evde zorla tuttuğu belirlenirken Cem Muhammet A., hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Öz yeğenini 1 yıl boyunca zorla alıkoyduğu iddiasıyla tekrar gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A.'nın emniyette başlatılan işlemleri sonrası hakkında 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlaması sabit görüldü ve adliyeye sevk edildi.Emniyet Müdürlüğü'nde konuşmama hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılığa verdiği ifadesinde çocuğu annesinin istemediğini ve kendi rızasıyla verdiğini söylediği öğrenildi. Kendisinin aslından güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve eşinden ayrıldıktan sonra da 1 çocuğuyla yaşamaya başladığını belirten Kamuran Pınar A., yeğeninin aslında anneannesi ile birlikte kaldığını ve annesinin ölümü sonrası şehir dışında olan kız kardeşinin anneannesinde kalan çocuğunu istemediğini, kendi rızasıyla kendisine verdiğini söylediği aktarıldı. Tutuksuz yargılanması için serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatı ile birlikte yeniden gözaltına alınırken Cem Muhammet A., ise Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya teslim edildi.Küçük çocuk, ailesine teslim edilmeden önce detaylı sağlık taramasından geçirildi ve kendisine özel bir beslenme programı hazırlandı. Aynı zamanda pedagog desteği de alacak olan Cem Muhammet A., yemek yememeye ve sürekli hareketsiz kalmasından dolayı kaslarında zayıflama olduğu belirtildi. Yürürken oldukça fazla zorlanan ve sürekli yemek yeme isteği olduğu belirtilen küçük çocuğun protein ağırlıklı besleneceği ve özel beslenme programını bir süre uygulayacağı ifade edildi.