MAGAZİN
07 Ekim 2022 - 10:15

Yeliz Yeşilmen'e yapılan her kötü yorum kazanç olarak geri geliyor!

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, yeni kazanç kapısı hakkında bilgiler konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında açıkladı. Kendisine kötü yorum yazanlara avukatı aracılığıyla dava açtığını söyleyen Yeşilmen, bu şekilde köşeyi dönmek üzere olduğunu ifade etti.

MAGAZİN
07 Ekim 2022 - 10:15
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Yeliz Yeşilmen'e yapılan her kötü yorum kazanç olarak geri geliyor!


Ürünlerini sosyal medya hesaplarında para kazanmak için tanıtan ünlü isimler yeni gelir kaynakları da buluyorlar. Ünlü isimler kendileri hakkında kötü yorumlarda bulunanları tespit ederek mahkemeye vermeye burada da uzlaşmaya giderek para kazanmaya başladılar. Bu isimlerden bir tanesi de oyuncu Yeliz Yeşilmen oldu..

Yeliz Yeşilmen



Tv8 ekranlarının sevilen magazin programı '2. Sayfa' ya konuk olarak katılan Yeliz Yeşilmen, hakkında kötü yorum yazanları avukatı aracılığı ile dava ederek müzakereler yoluyla para kazanmaya başladığını söyledi. Kazancı ile ilgili "Köşeyi dönmek üzereyim ifadelerini kullanan Yeşilmen, kötü yorum yapan herkese teşekkür ettiğini belirtti ve onlar sayesinde iyi paralar kazandığını açıkladı.

Yeliz Yeşilmen

"DAHA YENİ BAŞLADIK, HEDEF BÜYÜK"

Uzun yıllardır hiç bir projede yer almayan ve bu sırada sosyal medya paylaşımları ile adından sürekli söz ettiren Yeliz Yeşilmen, artık çok para kazanmaya başladığını bu paraları da kendisini eleştirenlerden değil hakaret ve küfür içerikli yorumları yapanlardan kazandığını söyledi. 43 yaşındaki güzel oyuncu hiçkimse başkaları hakkında gelişigüzel yorumlar sallamayacağını vugulayarak 'Daha yeni başladık, hedef büyük.' diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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