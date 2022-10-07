Yeliz Yeşilmen'e yapılan her kötü yorum kazanç olarak geri geliyor!

Ürünlerini sosyal medya hesaplarında para kazanmak için tanıtan ünlü isimler yeni gelir kaynakları da buluyorlar. Ünlü isimler kendileri hakkında kötü yorumlarda bulunanları tespit ederek mahkemeye vermeye burada da uzlaşmaya giderek para kazanmaya başladılar. Bu isimlerden bir tanesi de oyuncu Yeliz Yeşilmen oldu..
Tv8 ekranlarının sevilen magazin programı '2. Sayfa' ya konuk olarak katılan Yeliz Yeşilmen, hakkında kötü yorum yazanları avukatı aracılığı ile dava ederek müzakereler yoluyla para kazanmaya başladığını söyledi. Kazancı ile ilgili "Köşeyi dönmek üzereyim ifadelerini kullanan Yeşilmen, kötü yorum yapan herkese teşekkür ettiğini belirtti ve onlar sayesinde iyi paralar kazandığını açıkladı.