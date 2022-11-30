Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 12:12

Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran yelpaze kebabı lezzetiyle yedikçe yedirtti

Akşam yemeklerinin gözde olacak bu tarif yelpaze kebabı davet sofralarının ise aranan lezzeti oldu. dillere destan lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan yelpaze kebabı parmak yedirten cinsten oldu. yelpaze kebabı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 12:12
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Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran yelpaze kebabı lezzetiyle yedikçe yedirtti


Kebap severler için bir tarif daha geldi. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle beğenilen yelpaze kebabı karşısında ağızların suyu aktı. Yediden yetmişe herkese hitap eden yelpaze kebap tarifi haberimizde yer almaktadır.

YELPAZE KEBAP TARİFİ

2 adet patlıcan



Köftesi İçin;

500 gram yağlı kıyma

1 adet soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Kırmızı toz biber

Tuz

Sosu İçin;

1,5 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak

Kekik

Tuz

TARİFİ

Patlıcanlar yıkandıktan sonra uzunlamasına şekilde bıçak ile kesikler oluşturulur. Özellikle patlıcanın bas kısmının kesilmemesi gerekiyor. Patlıcanın acısının gitmesi için 30 dakika tuzlu suda bekletilir ve aynı zamanda kebabın kıyması hazırlanır. Bir kabın içerisine kıyma, tuz, karabiber, soğan, sarımsak, sıvı yağ, pul biber, toz biber eklenerek malzemelerin birbirine geçene kadar yoğrulur. Patlıcanlar suyundan arındırıldıktan sonra aralarına kıymalı harçtan koyulur. Fırında girmeden önce üzeri için domates salçası, su, zeytinyağ, sarımsak, kekik ve tuz eklenerek karıştırılır. Patlıcanların üzerine bu sos ilave edilir ve 190 derecelik fırında pişirilir. Pişen yelpaze kebabı fırından alınarak servis edilir. Afiyet olsun. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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