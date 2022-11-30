Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran yelpaze kebabı lezzetiyle yedikçe yedirtti







YELPAZE KEBAP TARİFİ







TARİFİ

Kebap severler için bir tarif daha geldi. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle beğenilen yelpaze kebabı karşısında ağızların suyu aktı. Yediden yetmişe herkese hitap eden yelpaze kebap tarifi haberimizde yer almaktadır.2 adet patlıcanKöftesi İçin; 500 gram yağlı kıyma 1 adet soğan 1 diş sarımsak 3 yemek kaşığı sıvı yağ Pul biber Karabiber Kırmızı toz biber Tuz Sosu İçin; 1,5 yemek kaşığı domates salçası 2 su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 diş rendelenmiş sarımsak Kekik TuzPatlıcanlar yıkandıktan sonra uzunlamasına şekilde bıçak ile kesikler oluşturulur. Özellikle patlıcanın bas kısmının kesilmemesi gerekiyor. Patlıcanın acısının gitmesi için 30 dakika tuzlu suda bekletilir ve aynı zamanda kebabın kıyması hazırlanır. Bir kabın içerisine kıyma, tuz, karabiber, soğan, sarımsak, sıvı yağ, pul biber, toz biber eklenerek malzemelerin birbirine geçene kadar yoğrulur. Patlıcanlar suyundan arındırıldıktan sonra aralarına kıymalı harçtan koyulur. Fırında girmeden önce üzeri için domates salçası, su, zeytinyağ, sarımsak, kekik ve tuz eklenerek karıştırılır. Patlıcanların üzerine bu sos ilave edilir ve 190 derecelik fırında pişirilir. Pişen yelpaze kebabı fırından alınarak servis edilir. Afiyet olsun.