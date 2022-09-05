EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 11:13

Yeme-içme sektöründeki nitelikli mezun sorunu çözülüyor

Aşçılık programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne özel Şişli'de açtığı yerleşkeyle adeta gastronomi üssü kuran İstanbul Topkapı Üniversitesi, üniversiteye gidemeyen ama mesleki eğitim almak isteyen gençler için Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) ile iş birliğine giderek, sertifikalı eğitim programı başlatıyor.

EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 11:13
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Yeme-içme sektöründeki nitelikli mezun sorunu çözülüyor


Yapılan iş birliği çerçevesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencileri USLA ile birlikte uygulamalara katılacak. Yeme-içme sektörünün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün, bu iş birliği ile karşılanması hedefleniyor.

Uygulama alanı açılış töreni yapıldı
Sektörü yakından ilgilendiren iş birliği anlaşmasının yanı sıra USLA uygulama alanının açılışı da gerçekleştirildi. Törene İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı akademisyenleri, USLA Kurucularından Bora Pekşen, USLA Akademi Genel Koordinatörü Hülya Acar katıldı.



‘Sektör ile nitelikli işgücü arasında önemli bir bağ kuruyoruz'
Tören sırasında açıklamalarda bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, “Üniversitemiz gastronomi alanında oldukça önemli bir kurum. Eğitimin önemli süreçlerinden olan uygulama, staj ve istihdam konularında adım atmak oldukça değerli. USLA kendisini uluslararası alanda kabul ettirmiş, gastronomi alanında eğitim veren oldukça önemli bir kuruluş. Bu nedenle Kanyon Kampüsünde önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. İş birliğimiz yalnızca burada çizilen çerçevede kalmayacak. Çünkü bizler öğrencilerimizin uygulama alanı bulmasını ve mezun olduktan sonra iş arayan değil talep edilen profesyoneller olmasını istiyoruz. Öğrenci ve mezunlarımızın istihdam edilmesi; sektörün ise ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi noktasında üniversitemiz önemli bir konumda bulunuyor. USLA'ya kıymetli iş birliklerinden dolayı teşekkür ederiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Editörü
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